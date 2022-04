Ya identificaron los cuerpos de la supuesta operación militar en Puerto Leguízamo

in

Los últimos días ha habido diferentes versiones sobre una supuesta operación militar realizada en Puerto Leguízamo, Putumayo, contra disidencias de las Farc. Ahora, Medicina Legal confirma que recibieron 11 cuerpos y ocho de ellos han sido reclamados.

Mientras el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa han expuesto que la operación fue contra disidentes, diferentes organizaciones de derechos humanos, de campesinos y de indígenas han señalado que se trataría de una masacre, pues lo supuestos dados de baja en combate eran miembros de la comunidad que se encontraban en un bazar.

Ante las diferentes versiones y cifras, el senador Iván Cepeda solicitó a Medicina Legal información acerca de cuerpos relacionados con una operación militar.

Medicina Legal, en un documento de dos páginas, le responde al senador que al realizar la consulta por la variable “violencia sociopolítica” en la categoría “acción militar”, se encontró que el Instituto recibió 11 cuerpos provenientes del municipio de Puerto Leguízamo.

10 de ellos son mayores de edad y uno es de un menor, además, uno de los de los adultos es de una mujer, lo que valida lo que ya habían dicho organizaciones de derechos humanos sobre una mujer y un menor entre los muertos.

El Instituto asevera que las causas de la muerte hacen parte de los informes judiciales que se entregan a las autoridades judiciales y que no le corresponde tipificar los delitos ni juicios de responsabilidad.

Asimismo, aclara que Medicina Legal no cumple con funciones de Policía Judicial, así que no asiste al lugar de los hechos ni participa en investigaciones judiciales, por lo que no pueden determinar si lo sucedido en Puerto Leguízamo se trató de una acción legal o ilegal.

Respuesta de Medicina Legal a senador Iván Cepeda

