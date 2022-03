MinDefensa da la cara y asegura que Ejército no cometió un falso positivo en el Putumayo

Diego Molano, Ministro de Defensa, replicó la versión del Ejército Nacional que asegura que la operación ejecutado en el Putumayo no fue un falso positivo sino un operativo contra delincuentes.

«El Ejército Nacional de Colombia informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos», indicó el Ministro en su cuenta de Twitter.

.@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima https://t.co/TSHk0j4Qhx pic.twitter.com/tWFDCnbmvO — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 30, 2022

Soldado desde una cama de hospital asegura que si fue atacado por criminales

El soldado profesional Robinson Beleño resultó herido con arma de fuego durante la operación militar, y desde su sala de recuperación aceptó hablar para contar que si fue atacado por armados vestidos de civil.

A los que aseguran que este episodio se trataría de un nuevo falso positivo, el soldado le envió un mensaje, «lo que vi fue civiles que me dispararon y me hirieron en la parte superior del brazo y siempre era fuego nutrido que nos disparaban».

Y añadió, «el que me disparó a mi fue un bandido vestido de civil y por eso mismo me impactó porque pues yo lo vi vestido de civil(…) no entiendo por qué dicen que son civiles si me impactó el brazo con un fusil».

El testimonio del soldado que completó los 10 años de servicio en el Ejército, es reforzado por el Médico Luis Fernando Núñez Parra, subdirector Médico del Hospital Militar Central, dijo, «el hospital se permite informar que recibió al soldado procedente del Putumayo, por una herida en el miembro superior derecho, fue llevado a cirugía para exploración vascular y revisión, lográndosele realizar un injerto que le salvó su brazo derecho».

Sobre la operación el Ejército entregó detalles

El Ejército reportó el martes 29 de marzo la neutralización de 15 presuntos miembros del grupo armado organizado residual estructura 48, que harían parte de la Segunda Marquetalia, durante un combate en inmediaciones del caserío Alto Remanso en zona rural de Puerto Leguízamo – Putumayo, allí, según la Institución 11 presuntos integrantes de esa estructura criminal, murieron y otros 4 fueron capturados.

Según la información oficial, estos cuatro capturados estaban heridos y fueron atendidos por soldados enfermeros de combate; indicaron que entre los heridos estaría una embarazada. «minutos antes, en medio del combate, los miembros de ese GAO-r atacaron con ráfagas de fusil a quienes luego se encargaron de estabilizarlos y salvarles la vida», precisó la Institución.

Para leer sobre otros hechos en Colombia, clic AQUÍ.