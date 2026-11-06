Resumen: Un hombre de aproximadamente 38 años fue hallado sin vida en una zona boscosa de la vía al cable, en Chapinero Alto, Bogotá. El cuerpo presentaba múltiples lesiones y no tenía documentos de identidad. La Sijín investiga si fue víctima de una agresión y Medicina Legal adelanta la necropsia para establecer su identidad y la causa de la muerte.cuerpo

Amaneció muerto en la vía al cable: el misterio del cuerpo hallado en Chapinero Alto

Un cuerpo sin vida y con múltiples lesiones fue hallado en la madrugada del viernes 6 de noviembre en una zona boscosa del barrio Paraíso, en el sector de Chapinero Alto, al oriente de Bogotá. El hallazgo, reportado hacia las 5:54 de la mañana, puso en alerta a las autoridades de la capital.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hombre fue encontrado sobre una zona verde de la calle 42 n.° 3 Este-45, en inmediaciones de la vía al cable. El reporte llegó a través de la línea de emergencias 123, después de que residentes y transeúntes advirtieran la presencia del cadáver sobre esa vía y dieran aviso.

Tras recibir la alerta, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al punto, aseguraron el sector y acordonaron la zona para permitir las verificaciones. Después, personal de criminalística realizó la inspección técnica del cuerpo y recogió los primeros elementos relacionados con el caso.

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¿Qué se sabe de la víctima hallada en Chapinero Alto?

Uno de los aspectos que ha dificultado la identificación del hombre es que no se encontraron documentos personales entre sus pertenencias. Las primeras versiones de las autoridades señalan que tendría aproximadamente 38 años; sin embargo, su nombre y su procedencia siguen siendo un misterio.

Por esa razón, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad encargada de adelantar los análisis para establecer su identidad y determinar la causa exacta del fallecimiento.

Según la información preliminar, el cuerpo registraba múltiples contusiones y lesiones en distintas partes, por lo que las primeras observaciones apuntan a que el hombre habría sido víctima de una agresión física. No obstante, todavía no se ha establecido si esas heridas fueron las que ocasionaron su muerte. Los primeros reportes descartaron que la víctima hubiera sido degollada.

La necropsia será clave para determinar la naturaleza de las lesiones, establecer las causas del fallecimiento y aportar información técnica que permita reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo. Hasta el momento no se conoce cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar ni en qué circunstancias llegó a esa vía de Chapinero.

¿Cómo avanza la investigación en el barrio Paraíso?

El caso quedó en manos de investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que asumieron las actuaciones judiciales. Una de las líneas de investigación busca establecer si la presunta agresión ocurrió en el mismo punto donde fue encontrado el hombre o si, por el contrario, su cuerpo fue trasladado hasta allí después de un posible ataque en otro lugar.

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Para avanzar, los investigadores recopilan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector y en conjuntos residenciales cercanos. Asimismo, buscan información entre habitantes y comerciantes que puedan aportar detalles sobre movimientos inusuales o situaciones que se hayan presentado durante la madrugada.

Las autoridades tampoco han confirmado la hora de la muerte: las 5:54 de la mañana corresponden al momento en que se reportó el hallazgo, no necesariamente al instante en que el hombre falleció. Por ahora, los móviles y los posibles responsables permanecen bajo investigación.

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El hallazgo se dio en medio de las alertas de los vecinos del barrio Paraíso por distintos episodios de inseguridad. Habitantes del sector han denunciado la circulación de videos que mostrarían presuntos ataques contra personas de la zona y la presencia de desconocidos que, según sus relatos, habrían intentado ingresar a algunas viviendas.

Esas denuncias no han sido vinculadas oficialmente con el hallazgo del cuerpo. Aun así, los moradores han pedido mayor presencia de la Policía y acciones de investigación para identificar posibles estructuras delincuenciales que operen en el área.

Chapinero Alto, por su cercanía con los cerros orientales de Bogotá, cuenta con varias zonas verdes y boscosas como la del lugar del hallazgo, un sector residencial por el que transitan a diario habitantes de la parte alta de la localidad.

Mientras avanzan las diligencias, la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte continúan sin esclarecerse. Medicina Legal y las autoridades competentes deberán determinar qué ocurrió y aportar nuevos elementos a la investigación. Cualquier información puede reportarse a la línea de emergencias 123.