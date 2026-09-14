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Resumen: El Metro de Bogotá completó 18 de los 24 km de viaducto de la Línea 1. Quedan 6 km por armar. El avance general es de 82,33% y la operación iniciaría el 15 de marzo de 2028.

¡El Metro de Bogotá va volando! Ya armó 18 km de viaducto y la meta está cerquita

El Metro de Bogotá completó 18 kilómetros de viaducto armado y entra en la recta final de esta etapa de construcción. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que este lunes 14 de septiembre se instaló uno de los vanos de la obra, con lo que se alcanzó ese hito en el trazado de la Línea 1.

Según explicó el mandatario, al proyecto le restan seis kilómetros para terminar de armar los 24 kilómetros de viaducto previstos. Una vez culminada esa fase, la obra avanzará hacia las pruebas de los sistemas antes de la entrada en operación comercial, fijada para el 15 de marzo de 2028.

El Metro de Bogotá es una de las obras de infraestructura más importantes de la capital y registra uno de los mayores avances en términos de tiempo.

Con corte al 31 de agosto, la Línea 1 alcanza un avance general del 82,33%. El trazado irá desde el patio taller, ubicado en la localidad de Bosa, hasta la calle 72 con avenida Caracas.

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En materia de pruebas, a inicios de septiembre la administración puso en marcha dos trenes al tiempo como parte de un ejercicio de circulación simultánea.

El objetivo fue revisar el comportamiento del material rodante y de los sistemas de control, señalización y comunicación antes del inicio del servicio.

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Otro de los avances recientes es la culminación del puente ubicado en la avenida Caracas con calle 26, de unos 215 metros de largo. La estructura está conformada por tres luces principales: dos laterales de 57,5 metros cada una y una central de 100 metros, que es la distancia libre entre dos apoyos consecutivos de la estructura.

Grandes noticias para el Metro de Bogotá. Con este vano, completamos hoy 18 de los 24 kilómetros del viaducto de la Línea 1. ¡El Metro avanza! pic.twitter.com/AFXnEAsyYb — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 14, 2026

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