Resumen: La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance del 83,73 % en septiembre de 2026 y ya cuenta con 20 de los 30 trenes previstos. El proyecto tendrá 23,9 kilómetros de recorrido y 16 estaciones, diez de ellas conectadas con TransMilenio. Su operación comercial está programada para marzo de 2028 y se estima que el trayecto entre Bosa y la calle 72 con avenida Caracas tomará cerca de 27 minutos.

¡Metro de Bogotá pisa el acelerador! Ya tiene 20 trenes en Colombia y supera el 83 % de avance

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando y alcanzó un 83,73 % de ejecución general al cierre de septiembre de 2026, según el balance presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán. A este progreso se suma la llegada del tren número 20 al país, de los 30 que conformarán la flota prevista para el proyecto.

La infraestructura conectará el sector de Bosa, a la altura de la calle 55 sur con carrera 107, con la calle 72 y la avenida Caracas. El recorrido tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y contará con 16 estaciones, distribuidas a lo largo de varios corredores viales de la capital.

Mientras continúan las obras, los avances del viaducto y de las estaciones se hacen visibles en distintos puntos de Bogotá. El proyecto busca ofrecer una alternativa de transporte para los desplazamientos entre el sur y el norte de la ciudad, con una reducción significativa en los tiempos de viaje.

Tres estaciones presentan avances en sus obras civiles

De acuerdo con el balance divulgado, las estaciones 1, 2 y 3 registran progresos en sus obras civiles, fachadas y acabados. Estos trabajos hacen parte de la construcción de la infraestructura necesaria para recibir a los pasajeros cuando el sistema entre en funcionamiento.

Las obras se extienden por corredores como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la autopista Sur, la avenida NQS, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas.

La primera línea contará, además, con conexiones directas entre 10 de sus 16 estaciones y estaciones de TransMilenio. Esta integración permitirá articular ambos sistemas y facilitar los desplazamientos de los usuarios que necesiten combinar diferentes medios de transporte público para llegar a sus destinos.

Ya hay 20 trenes en Colombia: así será su funcionamiento

Uno de los hitos más recientes se registró el 6 de octubre de 2026, con la llegada del tren número 20 de la flota prevista para la Línea 1. De esta manera, ya se encuentra en el país una parte importante de los vehículos que prestarán el servicio cuando comience la operación comercial.

Cada tren tiene 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Está compuesto por seis vagones, cada uno con capacidad para transportar 300 personas, lo que representa un total de 1.800 pasajeros por unidad.

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Otra de sus características es que funcionará de manera completamente automática, sin requerir conductor durante la operación habitual. Sin embargo, el sistema contempla el uso del modo manual en situaciones excepcionales y en determinadas maniobras dentro del patio taller, donde se realizarán labores de mantenimiento de los vehículos.

La incorporación de los trenes constituye uno de los componentes del proyecto, que también requiere completar las obras de infraestructura y preparar las instalaciones para el funcionamiento del sistema.

¿Cuánto tiempo se tardará en recorrer la Línea 1 del Metro?

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Uno de los cambios esperados con la entrada en servicio del Metro de Bogotá está relacionado con la duración de los trayectos entre diferentes sectores de la capital.

Según las proyecciones del proyecto, los trenes tendrán una velocidad comercial promedio de 42,5 kilómetros por hora. Con estas condiciones, el recorrido entre la estación 1, ubicada en Bosa, y el sector de la avenida Caracas con calle 72 podrá realizarse en aproximadamente 27 minutos.

La Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al 83,73% en septiembre. Además, ya hay avances visibles en varias de las estaciones.Por ejemplo en las fachadas y los acabados de las estaciones 1, 2 y 3. https://t.co/80q6EedPbk — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 7, 2026

La cifra contrasta con los tiempos actuales señalados en la información oficial, que pueden llegar hasta las dos horas para completar ese desplazamiento.

Esta diferencia representa una de las principales expectativas frente al funcionamiento del sistema, especialmente para quienes deben trasladarse entre el sur y el norte de Bogotá. No obstante, los 27 minutos corresponden al tiempo estimado para el recorrido y no a un servicio que ya se encuentre disponible para los usuarios.

¿Cuándo comenzará a operar el Metro de Bogotá?

La entrada en operación comercial de la Línea 1 está prevista para marzo de 2028. Hasta esa fecha, deberán continuar los trabajos para completar la infraestructura y preparar el sistema ferroviario para el transporte de pasajeros.

El proyecto contará con 16 estaciones, 23,9 kilómetros de trazado y una flota prevista de 30 trenes. Además, las conexiones con TransMilenio permitirán integrar la nueva línea con parte de la red de transporte público que ya funciona en Bogotá.

Con el avance general del 83,73 % registrado en septiembre y la llegada de 20 trenes al país, la construcción continúa hacia su siguiente etapa. La puesta en marcha del sistema marcará un cambio en las alternativas de movilidad de la capital, aunque su entrada en funcionamiento dependerá de la finalización de los trabajos y de la preparación necesaria para iniciar el servicio comercial.