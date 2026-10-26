Luis Díaz brilla con el Bayern Múnich junto a la estrella Harry Kane. El futuro es bávaro. Foto: Tomada de X @FCBayern / Créditos al autor

Resumen: La coronación de Kane representa una auténtica gesta histórica que quiebra largas sequías estadísticas. El atacante se convirtió en el primer jugador inglés en alzar el Balón de Oro desde que lo consiguiera Michael Owen en 2001

Histórico: Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 y rompe una sequía de más de dos décadas para Inglaterra

Minuto30.com .- Harry Kane se consagró como el mejor futbolista del mundo al conquistar el Balón de Oro 2026 en la prestigiosa gala anual celebrada en París. El delantero estrella del Bayern Múnich recibió el codiciado trofeo dorado de manos de la leyenda brasileña Ronaldo Nazário, sellando una temporada memorable en la que ratificó su jerarquía ofensiva y su vigencia en la élite del fútbol internacional.

La coronación de Kane representa una auténtica gesta histórica que quiebra largas sequías estadísticas. El atacante se convirtió en el primer jugador inglés en alzar el Balón de Oro desde que lo consiguiera Michael Owen en 2001, y en el primer futbolista del Bayern Múnich en alcanzar el galardón desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Además, firmó un hito inédito en el certamen al transformarse en el primer deportista que conquista en una misma noche tanto el Balón de Oro como el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador del año.

El goleador británico se impuso en la nómina final de diez destacados candidatos, superando a figuras de renombre como Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Lionel Messi (Inter Miami), Ousmane Dembélé (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Michael Olise (Bayern), Rodri (Manchester City/Barcelona) y Fabián Ruiz (PSG). El veredicto consagra definitivamente una trayectoria marcada por el liderazgo, la contundencia goleadora y el impacto competitivo al más alto nivel continental.