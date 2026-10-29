Cristiano responde tras ganar el BOAT: «El fútbol pertenece a los fans»

Resumen: Cristiano Ronaldo agradeció a los aficionados en Instagram tras ganar el BOAT, una votación pública de fans (un euro por voto) que eligió su Balón de Oro de 2008 como la mejor edición del premio. No es un trofeo oficial nuevo. Messi 2012 quedó segundo.

Cristiano Ronaldo rompió el silencio un día después de que su Balón de Oro de 2008 fuera elegido por los aficionados como la mejor edición de la historia del premio en la votación llamada BOAT. El delantero portugués publicó este jueves un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de una foto en la que besa el trofeo, y dedicó el reconocimiento a los hinchas.

«¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es vuestro», escribió el jugador del Al-Nassr.

Foto: Cristiano

El mensaje llega después de que se conociera el resultado de la votación, anunciada el miércoles 28 de octubre en la página oficial del Balón de Oro. En ella, el título que Cristiano ganó en 2008 con el Manchester United quedó por encima del que Lionel Messi obtuvo en 2012.

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Qué es el BOAT y qué no es

BOAT son las siglas de Ballon d’Or of All Time, o Balón de Oro de todos los tiempos. Según la aclaración que publicó la plataforma oficial del Balón de Oro el 23 de octubre, se trata de una votación pública para que los aficionados elijan, entre los futbolistas que han ganado el premio más de una vez, la edición que mejor representa ese honor. La propia organización explicó que no es un nuevo trofeo oficial y que nunca se anunció la creación de uno.

Por eso conviene leer el resultado con cuidado: no es un premio entregado por jurados ni una distinción oficial que nombre al mejor futbolista de todos los tiempos. Es el resultado de una consulta entre aficionados sobre ediciones concretas del Balón de Oro.

Cómo fue la votación

La votación estuvo abierta desde el 1 de octubre hasta la noche del 27 de octubre. Podían elegir entre diez jugadores que han ganado el Balón de Oro al menos dos veces: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff, Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Alfredo Di Stéfano y Karl-Heinz Rummenigge.

En lugar de escoger a un jugador por toda su carrera, los votantes tenían que escoger una temporada concreta, es decir, una edición del premio. Cada voto costaba un euro y se podía votar más de una vez. Quienes participaron recibieron una fotografía histórica del primer Balón de Oro y entraron en un sorteo de dos entradas para la gala de 2027.

Esa modalidad de pago generó debate en redes sociales y en medios internacionales. Se publicó que 5.009 personas votaron más de una vez, y varios aficionados reconocieron abiertamente que habían pagado por varios votos para apoyar a su ídolo.

Los méritos de 2008

El de 2008 fue el primer Balón de Oro de Cristiano, de los cinco que tiene en su palmarés (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). Esa temporada con el Manchester United marcó 31 goles en la Premier League, ganó la Bota de Oro y ayudó al equipo inglés a conquistar el título de liga y la Liga de Campeones. En la final de la Champions, contra el Chelsea, anotó el único gol de su equipo antes de que el United ganara en la tanda de penaltis.

En todas las competiciones sumó 42 goles en 49 partidos y fue el máximo goleador de la Liga de Campeones con ocho tantos. Con ese Balón de Oro se convirtió en el tercer portugués en ganar el premio, después de Eusébio y Luís Figo, y en el primer jugador del Manchester United en conseguirlo desde George Best, cuarenta años antes.

El top de la votación

Tras el título de Cristiano en 2008, quedó segundo el Balón de Oro de Messi de 2012. En el tercer lugar aparece de nuevo Cristiano, con el de 2017, mientras que el de Messi de 2013 ocupó la cuarta posición, según los resultados difundidos. Entre los dos se reparten los primeros doce puestos de la clasificación, y la primera edición de otro jugador, la de Ronaldo Nazário de 2002, aparece en el puesto 13.

Un mensaje dirigido a los hinchas

En su publicación, Cristiano no mencionó a Messi ni habló de la polémica por el sistema de votación. Se limitó a agradecer a quienes lo apoyaron y a recordar que el fútbol es de los aficionados. El mensaje se suma a su actividad reciente en redes sociales, donde ha estado más activo de lo habitual.

El delantero, que sigue en la búsqueda de los 1.000 goles de su carrera, también continúa en acción con el Al-Nassr, y esta nueva distinción simbólica se suma a una larga lista de reconocimientos individuales que acumula desde que llegó a la élite del fútbol mundial.

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