Resumen: Cerca de 30 veredas de Ituango, en el Norte de Antioquia, quedaron incomunicadas por la pérdida de la banca de una vía rural en la vereda Las Cuatro, tras las fuertes lluvias del fin de semana. La Alcaldía y varias entidades visitaron la zona y ya hay maquinaria trabajando para habilitar un paso provisional, aunque los habitantes dicen que una peña dificulta las obras.

¡Cerca de 30 veredas de Ituango, incomunicadas! Lluvias se llevaron la banca de una vía rural

Las fuertes lluvias que cayeron durante el fin de semana en Ituango, en el Norte de Antioquia, dejaron una emergencia en una vía rural clave para los campesinos. En la vereda Las Cuatro se perdió la banca de la carretera y, según reportes de la comunidad, cerca de 30 veredas quedaron incomunicadas o con el paso muy limitado.

La situación se presentó luego de que, desde el sábado 24 de octubre, las precipitaciones provocaran crecientes en varias quebradas del municipio. El daño más grave se registró en el tramo que comunica el casco urbano con la vereda Quebrada del Medio, en el sector Las Cuatro.

Una vía vital para el campo de Ituango

La carretera afectada es la que usan a diario los campesinos para sacar sus productos, movilizarse hacia el pueblo y recibir víveres. Al perderse la banca, no pueden pasar con normalidad los vehículos con pasajeros ni los que llevan carga. Por ahora, el paso se mantiene con un transbordo en chiva, una solución que no alcanza a normalizar la movilidad de las comunidades.

Los habitantes también cuentan que, además de este punto, hay otros sitios de la zona rural afectados por deslizamientos de tierra a raíz del aguacero.

Las veredas afectadas

De acuerdo con los pobladores, las comunidades que resultaron perjudicadas se ubican en varios cañones del municipio:

Cañón del Bajo Inglés: La Georgia, San Isidro, La Miranda, El Inglés, El Cedral, El Amparo, Santa Ana, Los Chorros, La Vega del Inglés y La Armenia.

La Georgia, San Isidro, La Miranda, El Inglés, El Cedral, El Amparo, Santa Ana, Los Chorros, La Vega del Inglés y La Armenia. Cañón de San Jorge: La Prensa, San Juan Badillo y Buenavista.

La Prensa, San Juan Badillo y Buenavista. Cañón de Quebrada del Medio: Quebrada del Medio, Los Sauces, Las Arañas, El Quindío, Alto del Limón, Las Brisas, El Chuscal, Santa Bárbara, Santa Lucía, Alto San Agustín y León.

Quebrada del Medio, Los Sauces, Las Arañas, El Quindío, Alto del Limón, Las Brisas, El Chuscal, Santa Bárbara, Santa Lucía, Alto San Agustín y León. Cañón del Río Sucio: San Pablo, La Canturrona, La Esmeralda y La Flecha.

Qué hace la Alcaldía para recuperar el paso

La Administración Municipal informó que atiende la emergencia desde el primer momento. El domingo 25 de octubre, el alcalde Javier Parias Posso visitó la zona afectada junto con la EMTSI, la Dirección de Planeación y Asocomunal, con el fin de revisar los daños y definir las acciones necesarias.

Desde ese mismo domingo, la maquinaria ya trabaja en el sector para habilitar un paso provisional que permita a los campesinos recuperar la conexión con el casco urbano. Hasta el momento, la Alcaldía no ha precisado en qué fecha quedará habilitado el paso.

Parias aseguró que hay un compromiso con las vías de Ituango y que se atenderán con urgencia los daños que dejaron los fuertes aguaceros, no solo en las carreteras, sino también en viviendas y acueductos de las zonas rurales.

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El obstáculo: una peña en el camino

Según los habitantes, el daño se presentó en un punto donde hay una peña, es decir, una pared de roca. Esto impide que la maquinaria amarilla pueda ampliar y recuperar la vía con facilidad. Los pobladores señalan que se espera apoyo con dinamita para romper la roca y despejar el paso, algo que, por ahora, no ha sido confirmado oficialmente.

Segunda ola invernal en Antioquia

La emergencia en Ituango se suma a las afectaciones que han dejado las lluvias en distintos municipios del departamento durante la segunda ola invernal de 2026. Las autoridades piden a la comunidad estar atenta a los reportes del clima, evitar transitar por vías con riesgo de deslizamientos y reportar cualquier novedad a los organismos de socorro.

Mientras avanzan los trabajos, las comunidades de las veredas afectadas esperan que el paso provisional se habilite pronto para volver a movilizarse con normalidad y recibir los productos que necesitan.

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Foto: Captura de video