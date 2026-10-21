¡Crecen los misterios! Fiscalía no tiene hipótesis clara por la muerte del ingeniero Fredy Blanco

Resumen: La Fiscalía confirmó que la muerte del ingeniero Fredy Blanco, de 33 años, sigue sin una hipótesis definitiva. Su cuerpo fue hallado en estado de descomposición en un inmueble de Ciudad Bolívar que había sido arrendado por dos extranjeros que lo abandonaron un día antes del hallazgo. Blanco desapareció el 9 de octubre tras salir de la casa de su pareja en Puente Aranda y abordar un vehículo solicitado por aplicación. La familia asegura que fue encontrado atado y con posibles signos de tortura, detalles que las autoridades aún no confirman, mientras piden celeridad y que el caso no quede impune.

El misterio alrededor de la muerte del ingeniero Fredy Eduardo Blanco sigue creciendo. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la investigación continúa abierta y que, por el momento, no existe una hipótesis definitiva sobre las circunstancias en las que el joven de 33 años perdió la vida en Bogotá.

Según una fuente del ente investigador, el cuerpo del ingeniero fue encontrado en estado de descomposición y llevaba aproximadamente tres días en el lugar donde lo hallaron, un inmueble de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital. Este elemento hace parte del material que las autoridades analizan para reconstruir lo ocurrido durante los días en que Blanco permaneció desaparecido.

El caso comenzó la noche del jueves 9 de octubre, cuando el ingeniero salió de la vivienda de su pareja sentimental, ubicada en el barrio Salazar Gómez, en la localidad de Puente Aranda. De acuerdo con la versión de sus familiares, sobre la medianoche habría solicitado un vehículo particular a través de una plataforma de transporte por aplicación para regresar a su casa, en el sector de la avenida Rojas. Un automóvil de color rojo lo recogió en el lugar, tal como lo registraron las cámaras de seguridad del sector. Esa fue la última referencia que se conoció sobre su paradero: nunca llegó a su residencia.

Cuatro días después, el martes 13 de octubre, la familia recibió la llamada que confirmaba la peor noticia: Fredy Eduardo había sido encontrado sin vida. El propietario de un inmueble en Ciudad Bolívar había percibido un fuerte olor a descomposición que provenía de una de las habitaciones y alertó a las autoridades, que allí encontraron el cuerpo.

¿Qué se sabe del inmueble donde lo encontraron?

Uno de los puntos que más intriga a los investigadores es la casa donde apareció el cuerpo. Según el relato de los allegados, el inmueble había sido arrendado por dos personas extranjeras que desocuparon y abandonaron el lugar el lunes 12 de octubre, es decir, apenas un día antes del hallazgo. Hasta el momento no se tiene rastro de esos dos individuos ni se ha establecido cómo llegó el cuerpo del ingeniero a esa vivienda.

Por esa razón, los investigadores adelantan la recopilación de información y la revisión de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los últimos movimientos de Blanco e identificar el automóvil en el que presuntamente se movilizó. Uno de los objetivos es establecer si el vehículo solicitado por aplicación guarda alguna relación con las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.

Versión de la familia, aún sin confirmación oficial

De acuerdo con sus familiares, el ingeniero fue hallado presuntamente atado de pies y manos y con señales que ellos describen como posibles indicios de tortura, incluidas heridas causadas con arma blanca. No obstante, estos detalles corresponden a la versión de los allegados y todavía no han sido confirmados oficialmente por las autoridades judiciales.

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También han circulado señalamientos sobre la posible participación de una estructura delincuencial que operaría en Bogotá. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado esa línea de investigación ni ha identificado públicamente a posibles responsables. Por ahora, las diligencias buscan determinar las circunstancias y la causa de la muerte, así como establecer si hubo participación de terceros.

¿Quién era Fredy Blanco?

Fredy Eduardo Blanco tenía 33 años, era oriundo del departamento del Cesar y llevaba aproximadamente seis años viviendo en Bogotá. Se desempeñaba como ingeniero y trabajaba para una entidad prestadora de servicios de salud. Su muerte ha generado profunda preocupación y dolor entre sus familiares, quienes esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido durante las horas posteriores a su desaparición y que el caso no quede en la impunidad.

Mientras avanzan las diligencias, la familia espera respuestas sobre tres interrogantes fundamentales: qué ocurrió después de que el ingeniero salió de la vivienda de su pareja, cómo llegó al inmueble de Ciudad Bolívar y cuáles fueron las circunstancias exactas de su muerte.

El caso se conoce en un contexto de alerta en la capital. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre enero y julio de 2026 se reportaron 17 casos de secuestro en diez localidades de la ciudad, entre ellas Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Además, con corte al 31 de agosto, la ciudad acumulaba 740 homicidios en lo corrido del año.

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