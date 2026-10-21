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¡Macabro hallazgo en Bogotá! Ingeniero de 33 años apareció atado y sin vida tras desaparecer

Tras desaparecer el 9 de octubre, el ingeniero fue encontrado muerto en Ciudad Bolívar. Las autoridades investigan el caso.

Publicado por: Melissa Noreña

¡Macabro hallazgo en Bogotá! Ingeniero de 33 años apareció atado y sin vida tras desaparecer
Foto de archivo.
¡Macabro hallazgo en Bogotá! Ingeniero de 33 años apareció atado y sin vida tras desaparecer

Resumen: La muerte de Fredy, un ingeniero de 33 años, es investigada en Bogotá. Su cuerpo fue encontrado con aparentes signos de violencia en Ciudad Bolívar.

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Las últimas horas de vida de Fredy son clave para esclarecer un homicidio que mantiene bajo investigación a las autoridades en Bogotá.

El ingeniero, de 33 años, desapareció después de salir de la casa de su pareja sentimental y fue encontrado muerto días más tarde en un inmueble de Ciudad Bolívar, con aparentes signos de violencia y atado de pies y manos.

El caso comenzó a tomar relevancia para sus familiares luego de que perdieran comunicación con él durante la madrugada del 9 de octubre. Según la información conocida, Fredy había estado en la vivienda de su pareja, en el barrio Salazar Gómez, y salió de allí alrededor de la medianoche.

Una de las pistas que buscan reconstruir los investigadores es el recorrido que habría hecho después de abandonar el lugar. Las versiones entregadas por sus allegados indican que el hombre tomó un vehículo particular solicitado mediante una aplicación de transporte. A partir de ese momento, no volvieron a tener noticias suyas.

La incertidumbre terminó el martes 13 de octubre, cuando la familia recibió la confirmación de su muerte. Ahora, las autoridades intentan establecer qué ocurrió durante los días en que permaneció desaparecido y quiénes estarían detrás del crimen.

Entre las posibilidades que contempla la investigación está un presunto hurto relacionado con la actuación de una banda delincuencial. No obstante, las autoridades todavía deben verificar esta hipótesis y determinar si existe una conexión directa entre el posible robo y el homicidio.

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La Fiscalía trabaja en la recopilación de información y el análisis de cámaras de seguridad para identificar al conductor del automóvil en el que Fredy habría sido visto por última vez. Este elemento podría ayudar a reconstruir sus desplazamientos y orientar las pesquisas.

El ingeniero era oriundo del Cesar, trabajaba para una entidad promotora de salud y llevaba cerca de seis años radicado en Bogotá. Mientras avanzan las investigaciones, sus familiares esperan que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que los responsables sean identificados y judicializados.

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