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Resumen: Cristian Velásquez y Daniel Torres fueron enviados a prisión por su presunta participación en el secuestro extorsivo y hurto de dos mujeres que viajaban en taxi desde Bello hacia Rionegro. Según la Fiscalía, las víctimas fueron amenazadas, despojadas de pertenencias valoradas en más de ocho millones de pesos y retenidas durante aproximadamente tres horas, mientras exigían dinero a sus familiares a cambio de liberarlas. Los procesados no aceptaron los cargos imputados.

¡Una pesadilla! A prisión señalados de secuestrar, golpear y robar a dos mujeres en Medellín

Dos hombres fueron judicializados por su presunta participación en el secuestro extorsivo y hurto de dos mujeres que abordaron un taxi para viajar desde Bello hasta Rionegro. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 17 de octubre y habrían comenzado con una parada que el conductor realizó en el barrio Trinidad, en Medellín.

Los procesados fueron identificados como Cristian Velásquez y Daniel Torres. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, ambos estarían involucrados en los hechos en los que las víctimas fueron amenazadas, despojadas de sus pertenencias y retenidas ilegalmente.

Una parada en Medellín habría cambiado el rumbo del viaje

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, las mujeres abordaron el vehículo de servicio público en el barrio Las Cabañas de Bello con la intención de desplazarse hacia Rionegro, en el oriente antioqueño.

Antes de iniciar el trayecto, el conductor les habría informado que necesitaba pasar por el barrio Trinidad para recoger una encomienda. Una vez llegaron al lugar, otros tres hombres ingresaron al taxi y, presuntamente, las intimidaron con un arma de fuego para despojarlas de sus pertenencias.

Entre los elementos hurtados había dinero, joyas y otros objetos cuyo valor conjunto superaría los ocho millones de pesos.

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Después del robo, las mujeres habrían sido retenidas contra su voluntad y obligadas a comunicarse con sus familiares para solicitar dinero a cambio de su liberación.

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Exigían $10 millones por cada una de las mujeres

De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos responsables exigían 10 millones de pesos por cada víctima. Ante la imposibilidad de conseguir el dinero, las mujeres habrían sido golpeadas varias veces en la cabeza.

Aproximadamente tres horas después, fueron abandonadas en una vía pública del mismo barrio Trinidad, donde alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

La Policía intervino y capturó a Cristian Velásquez y Daniel Torres. Según la información oficial, a uno de ellos le habrían encontrado parte de los bienes hurtados.

Los procesados fueron enviados a prisión

La Fiscalía les imputó a los dos hombres los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras la justicia determina su responsabilidad en los hechos.