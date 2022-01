¿Será que ahí sí se cuidan? A hombre se le acortó el pene 4 cm, después de haber padecido el covid-19

Un curioso caso médico está siendo ampliamente compartido en el mundo, luego de que un hombre asegurara que su pene se redujo 4 centímetros, tras recuperarse del covid-19.

El hombre, de 30 años de edad, aseguró que después de tener covid-19, padeció problemas de circulación, pues estuvo hospitalizado durante el virus, y eso le afectó la parte sexual. Comenzó incluso a sufrir de disfunción eréctil, según lo indicó en un podcast.

También confirmó que ha «perdido mis habilidades en la cama», sin embargo, gracias a la terapia recibida por médicos especialistas, pudo resolver la disfunción.

El covid le recortó el pene

«Mi miembro se ha reducido. Antes de que me diera el virus estaba por encima del promedio normal, no gigante, pero definitivamente era más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de 4cm y estoy algo por debajo del promedio», aseguró.

Y esto si puede ser posible, pues según médicos, el virus podría generar un grave daño del tejido muscular eréctil, lo que sí podría quitarle unos centímetros al pene, y estos no podrían recuperarse.

