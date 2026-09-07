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    El agua escasea en Medellín: Anuncian cortes de agua por el fenómeno de El Niño

    Desde este martes comenzarán los cortes de agua en Medellín en sectores específicos de seis comunas. Conozca qué motivó la decisión.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El agua escasea en Medellín: Anuncian cortes de agua por el fenómeno de El Niño

    Resumen: Los cortes de agua en Medellín comenzarán este 8 de septiembre en sectores específicos y serán nocturnos. La medida busca proteger el abastecimiento ante la sequía.

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    Los cortes de agua en Medellín comenzarán este martes 8 de septiembre y se extenderán inicialmente hasta el lunes 14, como una medida preventiva ante la disminución de las lluvias y los bajos caudales que abastecen a la ciudad por el fenómeno de El Niño.

    El alcalde Federico Gutiérrez explicó que la decisión fue adoptada después de que la estrategia de ahorro voluntario implementada entre el 2 y el 6 de septiembre no alcanzara las metas establecidas. Aunque se logró detener el crecimiento del consumo, el ahorro no fue suficiente para evitar medidas adicionales.

    Los cortes de agua en Medellín serán nocturnos, entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m., y se aplicarán de manera alternada en sectores específicos de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, abastecidas por el embalse Piedras Blancas.

    La medida cobijará cerca de 109.000 hogares, equivalentes al 7% de las viviendas de Medellín. La alcaldía aclaró que se trata de una decisión exclusivamente técnica, determinada por las condiciones de las fuentes de abastecimiento y no por el estrato socioeconómico.

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    Piedras Blancas es actualmente el embalse que presenta mayor nivel de criticidad. Según Gutiérrez, si no se toman medidas, podría quedarse sin agua en un periodo inferior a dos semanas. Además, advirtió sobre la situación del embalse de La Fe, donde una reducción insuficiente del consumo podría llevar a escenarios más complejos en los próximos meses.

    El alcalde explicó que la ciudadanía podrá consultar si su vivienda está incluida en la suspensión mediante la línea de atención de EPM, utilizando el número de contrato registrado en la factura. La consulta estará disponible desde este martes.

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    A pesar de los cortes de agua en Medellín, el llamado al ahorro se mantiene para toda la ciudad y municipios abastecidos por los embalses La Fe y Riogrande. La meta es ahorrar 92 litros diarios por hogar o establecimiento en las zonas de Piedras Blancas y 70 litros diarios en los sectores de La Fe y Riogrande.

    La Alcaldía también anunció controles contra lavaderos ilegales y quienes hagan un uso inadecuado del recurso, además de mecanismos para reportar fugas y desperdicio de agua.

    Como medida institucional, el riego de jardines públicos se realizará con agua subterránea para evitar utilizar el recurso destinado al consumo humano.

    “Esto no es un simulacro. Es un tema real”, advirtió Gutiérrez, quien insistió en que cada litro ahorrado será importante para evitar restricciones más fuertes.

    Conozca aquí, los cortes de agua en cada zona de la ciudad durante esta medida.

    El agua escasea en Medellín: Anuncian cortes de agua por el fenómeno de El Niño

    Foto de cortesía.

    El agua escasea en Medellín: Anuncian cortes de agua por el fenómeno de El Niño

    Foto de cortesía.

    El agua escasea en Medellín: Anuncian cortes de agua por el fenómeno de El Niño

    Foto de cortesía.

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