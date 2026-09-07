¡Urgente! Estas son las medidas por el fenómeno del niño que se tomarán en Medellín: hay racionamiento

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Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la reactivación del racionamiento de agua debido a los niveles críticos de los embalses Piedras Blancas, La Fe y Río Grande generados por el fenómeno del Niño. La medida contempla cortes del servicio durante ocho horas (de 8:00 p. m. a 4:00 a. m.) aplicados de manera intercalada: el Esquema 1 iniciará el martes 8 de septiembre de 2026 en barrios de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires, mientras que el Esquema 2 comenzará el miércoles 9 de septiembre en sectores de Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. La Alcaldía y EPM realizarán un seguimiento diario al consumo y advirtieron que las restricciones podrían extenderse a otras partes de la ciudad y del área metropolitana si no se logra un ahorro sostenido por vivienda de 92 litros diarios en zonas críticas y 70 litros en el resto de la ciudad.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la situación de abastecimiento de agua en la ciudad continúa siendo crítica y que por eso se tienen que tomar medidas para evitar que el líquido se acabe en la capital antioqueña.

El mandatario aseguró que, por el fenómeno del niño, los tres embalses que abastecen a la ciudad están llegando a números críticos, por lo que la ciudad podría verse en un desabastecimiento.

Fico explicó que el embalse de Piedras Blancas, que distribuye agua para el nororiente de Medellín, es el que tiene más problemas y por eso se había tomado la medida de racionamiento.

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El segundo problema se encuentra en el embalse de La Fe y por último el de Río Grande. Ante esta situación, el alcalde pidió que se diera un ahorro en el consumo de agua, pero fue innecesario.

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El alcalde Fico Gutiérrez explicó las medidas: «se reactiva el racionamiento en las partes altas de la zona nororiental, donde ya se había presentado. Esto se dará porque el embalse de Piedras blancas es el más afectado», indicó el mandatario.

El mandatario indico que los cortes de agua en esa zona de la ciudad sería por 8 horas, siempre y cuando se note una mejoría en el consumo de agua y sí se logre la reducción. La interrupción del servicio será de 8 pm a 4 am del día siguiente. El racionamiento sería intercalado por zonas, un día sí, y un día no, dependiendo de los barrios impactados.

Así serán los esquemas:

Esquema 1

Inicia el: martes 8 de septiembre de 2026

SECTORES QUE PERTENECEN A ESTE ESQUEMA:

Comuna 1 – Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2.

Comuna 3 – Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2.

Comuna 4 – Aranjuez: Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1.

Comuna 8 – Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

Comuna 9 – Buenos Aires: Barrios de Jesús.

Esquema 2

Inicia el: miércoles 9 de septiembre de 2026

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SECTORES QUE PERTENECEN A ESTE ESQUEMA:

Comuna 3 – Manrique: Manrique Oriental y Santa Inés.

Comuna 4 – Aranjuez: Manrique Central N.° 2.

Comuna 8 – Villa Hermosa: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.

Comuna 9 – Buenos Aires: Alejandro Echavarría y Caicedo.

Comuna 10 – Candelaria: Los Ángeles y Boston.

Otras medidas que se podrán tomar con el pasar de los días:

Ampliación a otras zonas:

Si la tendencia no cambia, las restricciones podrían extenderse más allá de la nororiental y centro-oriental, a otras partes de la ciudad y del área metropolitana.

Reducción sostenida por vivienda:

Mantener el ahorro de 92 litros/día en las zonas críticas y de 70 litros/día en el resto de la ciudad, todos los días, no solo en jornadas puntuales.

Seguimiento diario EPM-Distrito:

La Alcaldía y EPM continuarán midiendo el consumo día a día para decidir si se sostienen, endurecen o levantan las medidas.