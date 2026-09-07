Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Checo Acosta desmintió las versiones sobre la supuesta muerte de su padre, Alci Acosta, y confirmó que el cantante continúa hospitalizado en la Clínica La Misericordia. Según el reporte entregado por la familia, su evolución es favorable, mientras permanece bajo atención médica. El artista pidió no difundir información sin verificar y agradeció los mensajes de apoyo de los seguidores.

Hijo de Alci Acosta rompe el silencio tras rumores sobre la muerte del cantante: esto dijo de su salud

Una serie de versiones sobre la salud de Alci Acosta generó preocupación entre sus seguidores, luego de que en redes sociales y grupos de WhatsApp comenzara a circular información sobre un supuesto fallecimiento del reconocido cantante.

Ante esos mensajes, su hijo, Checo Acosta, se pronunció públicamente para aclarar la situación y entregar una actualización sobre el estado del artista.

En un video publicado este lunes, el cantante confirmó que su padre continúa bajo atención médica en la Clínica La Misericordia y que el reporte recibido por la familia es favorable.

Checo también cuestionó la difusión de información sin verificar y señaló cuáles son las fuentes autorizadas para informar sobre la salud de su padre.

“Me parece irrespetuoso que salgan noticias falsas sin verificar. La información oficial solamente la entrega la clínica y nuestro equipo de redes sociales”

La recuperación de Alci Acosta

Aunque Checo Acosta no entregó detalles médicos sobre la condición de su padre, aseguró que el proceso continúa avanzando de manera positiva.

Esto le podría interesar: Murió Juan Guillermo Ríos, uno de los periodistas más recordados de la televisión colombiana

El cantante también mencionó que, si la evolución se mantiene favorable, Alci Acosta podría ser trasladado a una habitación en las próximas horas.

“Gracias a todos por sus mensajes, por sus oraciones y por estar pendientes de mi papá. Seguimos confiando en que todo va a salir bien”

La familia agradeció así las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días y pidió prudencia frente a las publicaciones relacionadas con el estado de salud del artista.

La familia pide consultar canales oficiales

Checo Acosta insistió en que cualquier información sobre la evolución de su padre debe ser consultada directamente en los canales autorizados, debido a las versiones falsas que han circulado.

Por ahora, el reporte público entregado por la familia señala que Alci Acosta continúa hospitalizado y presenta una evolución favorable.

Mientras permanece bajo atención médica, sus familiares continúan pendientes de su recuperación y de los próximos reportes sobre su estado de salud.