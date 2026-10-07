¡Conmoción en Nariño! Campesina de 72 años murió tras ser encontrada gravemente herida

Resumen: Blanca Pardo, una campesina de 72 años de San Bernardo, Nariño, murió el 29 de agosto de 2026 después de ser encontrada gravemente herida en un potrero de su propiedad. Según el relato de su familia, presentaba varias lesiones y habría sido víctima de una agresión física y sexual. El caso está en manos del CTI de la Fiscalía en Pasto y, hasta el momento, sus familiares aseguran que no hay capturados y continúan pidiendo que se esclarezca lo ocurrido.

La familia de Blanca Pardo, una mujer de 72 años que murió a finales de agosto en Nariño, continúa buscando respuestas sobre lo ocurrido antes de su fallecimiento. La campesina fue encontrada con graves lesiones en un terreno de su propiedad, en la vereda Plazuelas, zona rural de San Bernardo, y posteriormente trasladada a un hospital de Pasto, donde murió.

El caso volvió a tomar relevancia después de que Jenny Pardo, una de las seis hijas de la víctima, relatara lo sucedido en el pódcast Vamos pa’ eso, en una conversación publicada el 5 de octubre. Allí reconstruyó las horas previas al hallazgo de su madre y manifestó la preocupación de la familia por la falta de claridad sobre quién estuvo detrás de las agresiones.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Blanca había salido de su vivienda durante la mañana hacia un terreno cercano. Un vecino habría informado que la vio desplazarse hacia el potrero con una ruana y un machete. Más tarde, al notar que no regresaba y que tampoco respondía las llamadas habituales, sus familiares comenzaron a buscarla.

El momento en que la encontraron

Una de sus hijas fue quien llegó hasta el terreno y encontró a Blanca todavía con vida, pero en una condición delicada. Según lo relatado por Jenny, la mujer estaba desorientada, sin ropa y presentaba diferentes lesiones en el cuerpo.

La familia señaló que tenía heridas en distintas partes, además de marcas que, según su testimonio, eran compatibles con una agresión. Después de ser atendida inicialmente en el puesto de salud de San Bernardo, fue trasladada a un centro hospitalario de mayor complejidad en Pasto debido a la gravedad de su estado.

Los allegados también aseguraron que durante la atención médica recibieron información sobre una posible agresión sexual. Esta versión fue incluida en el relato entregado por Jenny en Vamos pa’ eso, mientras la familia continúa reclamando que las autoridades establezcan qué ocurrió y quién sería el responsable.

Blanca murió el 29 de agosto de 2026. Según el relato de su hija, durante su permanencia en el hospital su estado se complicó y los médicos intentaron reanimarla antes de confirmar su fallecimiento.

Una mujer dedicada al campo y a su familia

Antes de los hechos, Blanca llevaba una vida ligada a las actividades rurales. Era madre de seis hijos y, según lo contado por su familia, se dedicaba a la elaboración de quesos, productos que llevaba a clientes y familiares en Pasto.

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Vivía junto a una de sus hijas y dos nietos y mantenía contacto frecuente con sus familiares. Jenny, quien residía en Bogotá, explicó que acostumbraba visitar a su madre con cierta regularidad, aunque la distancia hacía que los encuentros no fueran constantes.

La familia también había estado especialmente pendiente de Blanca durante los meses anteriores debido a dos accidentes. En mayo sufrió una caída mientras se disponía a alimentar unos patos y se fracturó una muñeca. Semanas después, fue atropellada por una motocicleta en Pasto y volvió a afectar la misma mano.

Pese a esas dificultades, sus allegados la describían como una mujer activa que continuaba realizando sus labores cotidianas. Incluso sus hijos habían buscado apoyo para algunas tareas domésticas, pero ella mantenía sus actividades habituales.

La preocupación comenzó cuando dejó de contestar

La comunicación constante con sus hijos permitió que la familia notara rápidamente que algo no estaba bien. Según Jenny, Blanca acostumbraba mantener contacto telefónico con sus familiares y había hablado con ellos durante los días previos.

Sin embargo, después de una de esas comunicaciones, la mujer dejó de responder. Jenny intentó comunicarse con ella en repetidas ocasiones durante la mañana y posteriormente continuó llamando sin obtener respuesta.

La preocupación aumentó cuando otros integrantes de la familia comenzaron a intercambiar mensajes sobre la situación. Finalmente, una de las hijas salió a buscarla y llegó hasta el terreno donde la encontró herida.

Para entonces, la familia todavía desconocía qué había ocurrido. Blanca no logró entregar información que permitiera identificar a la persona que presuntamente la atacó.

La familia espera avances en el caso

Más de un mes después de su muerte, los familiares de Blanca siguen pidiendo que se esclarezcan las circunstancias del caso. Según la información difundida, hasta el momento no se conocen capturas ni se ha identificado públicamente a un sospechoso.

La situación se dificulta, según el relato familiar, por las características del lugar donde ocurrieron los hechos. Se trata de una zona rural y apartada, donde no se conocen cámaras de seguridad ni testigos directos de la agresión.

Jenny expresó durante la entrevista el impacto que ha tenido para la familia no conocer quién estuvo detrás de lo ocurrido. “Mi mamá no murió, mi mamá la mataron”, afirmó al referirse a la muerte de Blanca y a las circunstancias que la rodearon.

La hija también manifestó su intención de continuar reclamando respuestas y de insistir en que el caso avance hasta establecer responsabilidades. “Ha pasado un mes y créeme que no dormimos pensando quién fue el que le arrebató la vida a mi mamá de esa manera”, señaló.

La historia fue retomada por Infobae, medio que recogió el testimonio de Jenny y los detalles entregados sobre el caso. La familia espera que la investigación permita determinar qué ocurrió en el terreno de la vereda Plazuelas y quién estuvo detrás de las agresiones que sufrió la mujer.

Por ahora, el caso continúa rodeado de interrogantes y los familiares de Blanca Pardo mantienen su llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se determine si hubo responsables por su muerte.