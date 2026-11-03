Conmoción en Bello: hombre de 36 años murió tras grave lesión; Fiscalía investiga qué pasó

Resumen: Un hombre de 36 años murió en Medellín tras permanecer siete días hospitalizado por una grave lesión que, al parecer, sufrió durante un encuentro íntimo en Bello, Antioquia. Ingresó el 27 de octubre al Hospital Marco Fidel Suárez y después fue remitido al Hospital San Vicente Fundación, donde falleció el lunes 2 de noviembre. El CTI de la Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la causa exacta de la muerte.

Un hombre de 36 años murió en Medellín después de permanecer siete días hospitalizado por una grave lesión que, según las primeras informaciones, habría sufrido durante un encuentro íntimo con su pareja sentimental en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

El caso, dado a conocer por Caracol Radio, ha generado conmoción en el norte del área metropolitana y ya está en manos de las autoridades, que adelantan las investigaciones para establecer con exactitud la causa del fallecimiento.

¿Qué se sabe del caso que ocurrió en Bello?

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el hecho se habría presentado durante una relación íntima en la que la pareja utilizó un juguete sexual. El objeto habría provocado lesiones internas de gravedad que comprometieron la salud del hombre y lo obligaron a recibir atención médica de urgencia.

La víctima ingresó el pasado 27 de octubre al Hospital Marco Fidel Suárez, en Bello. Allí, los profesionales de la salud valoraron su estado e identificaron afectaciones internas serias que requerían atención de mayor complejidad.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron remitirlo al Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, uno de los centros hospitalarios de referencia en el país, donde recibió atención especializada y permaneció bajo observación durante varios días.

Sin embargo, durante la noche del lunes 2 de noviembre, el paciente presentó complicaciones en su estado de salud. Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció después de siete días de lucha por su vida.

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Fiscalía investiga la muerte del hombre

Una vez confirmado el fallecimiento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cuerpo en el Hospital San Vicente Fundación, ubicado en el nororiente de Medellín.

Aunque las primeras versiones relacionan la muerte con las complicaciones derivadas de las lesiones que habría sufrido en Bello, las autoridades dejaron la causa del deceso por establecer, a la espera de los resultados de los procedimientos médico-legales correspondientes.

La investigación busca determinar con precisión qué ocurrió y si hay lugar a algún tipo de responsabilidad. Por ahora no se conocen más detalles sobre la identidad de la víctima ni de su pareja, datos que las autoridades mantienen en reserva mientras avanzan las diligencias.

Un llamado a no temer acudir al médico

Los especialistas en salud recuerdan que, ante cualquier lesión o malestar después de un encuentro íntimo, es fundamental buscar atención médica oportuna, sin pena ni temor al estigma. La vergüenza o el miedo a ser juzgados lleva a muchas personas a demorar la consulta, lo que puede agravar lesiones que, atendidas a tiempo, tienen tratamiento.

Las lesiones internas, aunque poco frecuentes, pueden comprometer órganos y derivar en infecciones graves cuando no reciben manejo oportuno. Los médicos insisten en que la consulta temprana salva vidas y en que el personal de salud está obligado a guardar confidencialidad sobre cada caso, por lo que ningún paciente debería sentir temor de pedir ayuda.

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Caso sigue en manos de las autoridades

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier información que pueda aportar al esclarecimiento de hechos que comprometan la vida o la integridad de las personas, a través de las líneas de atención de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación.

El caso que enluta a una familia de Bello sigue en manos de los investigadores. Se espera que en los próximos días se conozcan los resultados de los exámenes médico-legales que permitan establecer oficialmente la causa de la muerte de este hombre de 36 años.

Bello, uno de los municipios más poblados de Antioquia y vecino del norte de Medellín, amanece consternado por este hecho que se conoció en las últimas horas y que ya es motivo de conversación en la región.

Foto: Alcaldía de Bello