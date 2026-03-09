Inadmiten a estadounidense en aeropuerto de Rionegro: llevaba maleta llena de juguetes sexuales

Resumen: Un ciudadano estadounidense fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro luego de que autoridades encontraran una maleta llena de juguetes sexuales durante el control migratorio.

Un ciudadano estadounidense fue inadmitido en Rionegro tras generar una alerta este 9 de marzo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, luego de que las autoridades migratorias encontraran en su equipaje una maleta llena de juguetes sexuales durante el proceso de control de ingreso al país.

De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano estadounidense fue remitido a revisión secundaria en el área de inmigración luego de que sus respuestas durante la entrevista de ingreso generaran dudas entre los funcionarios.

Al inspeccionar su equipaje, las autoridades encontraron diversos juguetes sexuales, lo que llevó a ampliar el interrogatorio para conocer el motivo real de su visita a Colombia.

Durante el procedimiento, el extranjero manifestó que se dedicaba a la producción de películas para adultos y que su intención era grabar contenido en el país.

Tras analizar la situación, las autoridades migratorias decidieron aplicar la medida de inadmisión, al considerar que las actividades que pretendía realizar no correspondían con las condiciones permitidas para su ingreso como visitante.

El ciudadano fue retornado inmediatamente a su país de origen, según confirmaron las autoridades.

Este caso se suma a otros controles realizados en el principal aeropuerto que sirve a Medellín. Según cifras oficiales, ya son 15 los extranjeros inadmitidos en lo que va de 2026 en el aeropuerto José María Córdova por posibles situaciones relacionadas con turismo con fines de explotación sexual.

Las autoridades reiteraron que mantienen controles estrictos en los puntos migratorios, especialmente en ciudades con alta llegada de visitantes internacionales, con el fin de prevenir posibles casos de turismo sexual o actividades que puedan derivar en explotación.

