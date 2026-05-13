¡Confirmado! Epstein «salió» de Colombia ¿pero por dónde entró?

Resumen: No existe un registro oficial de su fecha de entrada al país. Migración aclaró que esta inconsistencia se debe a que los datos anteriores a 2011 provienen de las bases del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

Minuto30.com .- Tras más de dos meses de espera y por orden directa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Migración Colombia finalmente entregó la información oficial sobre los movimientos migratorios del fallecido magnate Jeffrey Epstein y su socia criminal, Ghislaine Maxwell, en territorio colombiano.

La revelación de estos documentos reabre el interés público sobre las visitas de ambos personajes al país y sus conexiones con altas esferas políticas.

Los datos oficiales: Fechas y rutas confirmadas

De acuerdo con la información entregada por la autoridad migratoria, no existen alertas, deportaciones, prórrogas de permanencia ni entrevistas secundarias asociadas a ninguno de los dos viajeros. Sin embargo, los registros confirman su paso por el país en diferentes momentos:

Jeffrey Edward Epstein: El sistema certifica que el magnate registró una salida de Colombia el 20 de julio de 2002. El movimiento se hizo a través del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá), en un vuelo con destino a Miami.

Nota sobre su ingreso: No existe un registro oficial de su fecha de entrada al país. Migración aclaró que esta inconsistencia se debe a que los datos anteriores a 2011 provienen de las bases del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Queda en el aire cuántos días estuvo y cuál fue su recorrido exacto.

Ghislaine Noelle Maxwell: La ciudadana británica registra un movimiento migratorio en una fecha posterior. Ingresó a Colombia el 19 de marzo de 2007 por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, procedente de Miami. Tras permanecer tres días en calidad de turista, salió el 21 de marzo con destino a Ciudad de Panamá.

El capítulo Pastrana, el Blackhawk y la Fuerza Aérea

La salida de Epstein en julio de 2002 cobra una especial relevancia al cruzarse con las explosivas declaraciones que la propia Maxwell rindió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2025, cuya transcripción fue desclasificada en diciembre de ese mismo año.

En dicho testimonio, Maxwell declaró: «Viajamos con Pastrana a Colombia, y Epstein también estaba presente». Según su relato, el vínculo con el expresidente Andrés Pastrana, quien gobernó entre 1998 y 2002, se afianzó gracias a una afición compartida, pues tanto la compañera de Epstein como Pastrana son pilotos de helicóptero, «Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia» dijo la mujer.

En contexto: Tribunal destapa caso Epstein en Colombia y ordena revelar todos sus movimientos migratorios

Estas declaraciones coinciden con fotografías publicadas donde se observa a Maxwell y a Pastrana muy sonrientes, vistiendo overoles oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y posando en lo que aparenta ser una base militar. Por su parte, el expresidente Pastrana ha reconocido públicamente haberse reunido con Epstein y Maxwell en varias ocasiones, aunque ha insistido reiteradamente en que dichos encuentros fueron estrictamente de carácter formal.

Cabe recordar que Ghislaine Maxwell se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 20 años en una prisión federal de los Estados Unidos por su participación directa en la red internacional de tráfico sexual. Por su parte, Jeffrey Epstein falleció, en lo que se presume fue un suicidio, el 10 de agosto de 2019 en la Prisión Correccional Metropolitana de Manhattan, mientras esperaba su juicio.