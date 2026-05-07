¡Escalofriante! Desclasifican la que sería la última nota de Epstein

Resumen: "Es un lujo elegir el momento de decir adiós". Desclasifican la escalofriante nota de suicidio oculta de Jeffrey Epstein. Conoce todos los detalles aquí.

Minuto30.com .- Siete años después de que el cuerpo del magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein fuera hallado sin vida, el caso sigue arrojando sombras. Este 6 de mayo, por orden de un juez, se desclasificó un documento que durante años permaneció oculto en el expediente judicial de su excompañero de celda: la presunta nota en la que Epstein justificaba su decisión de quitarse la vida.

La revelación de este manuscrito es el capítulo más reciente de un extenso culebrón judicial que ha salpicado a políticos, millonarios y figuras públicas a nivel global.

El escalofriante contenido de la nota

Escrita en una hoja de un cuaderno amarillo, la nota refleja frustración y un tono desafiante frente a las acusaciones que pesaban en su contra. El texto exacto dictaba:

«Me investigaron durante meses… ¡¡¡y no encontraron NADA!!! Así que me acusaron de unos hechos de hace 15 años. Es un lujo poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¿Ponerme a llorar a gritos? ¡NO TIENE NINGUNA GRACIA, NO MERECE LA PENA!».

Un hallazgo de película: ¿Quién encontró la nota?

El documento no fue hallado por los guardias del Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan tras la muerte definitiva de Epstein en agosto de 2019, sino semanas antes, luego de su primer y turbio intento de suicidio en julio de ese mismo año (cuando fue encontrado inconsciente con un cordón en el cuello).

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El responsable del hallazgo fue su compañero de celda en aquel momento, Nicholas Tartaglione, quien reveló que la hoja amarilla arrancada de una libreta la encontró luego de que los médicos intentaran socorrer a Epstein tras ese primer incidente. «Abrí el libro para leer y ahí estaba», relató el hombre al señalar que la confesión estaba escondida entre las páginas de una novela gráfica.

Tartaglione no es un recluso cualquiera; se trata de un expolicía de Nueva York que actualmente cumple varias cadenas perpetuas en una cárcel de Florida, condenado por un cuádruple asesinato, conspiración para distribuir cocaína e intento de secuestro.

El eco de un escándalo que no se apaga

Jeffrey Epstein tenía 66 años y llevaba más de una década bajo el escrutinio público, catalogado por la justicia como el «mayor depredador sexual de la historia» debido a sus redes de proxenetismo y pederastia.

Aunque el forense certificó oficialmente su fallecimiento en 2019 como un suicidio por ahorcamiento, las irregularidades en su vigilancia y el inmenso poder de sus círculos sociales alimentaron años de teorías y escrutinio.

Hoy, la publicación de esta nota vuelve a poner sobre la mesa el oscuro final de uno de los criminales más mediáticos del siglo.

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¿Conspiración o muerte autoinfligida?

La muerte del magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein ocurrió el 10 de agosto de 2019 mientras se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Manhattan, en Nueva York.

De acuerdo con la justicia estadounidense y los informes médicos, estos son los hechos oficiales sobre su muerte:

Causa de muerte: La Oficina de la Jefatura Forense de la Ciudad de Nueva York determinó oficialmente que Epstein murió por suicidio por ahorcamiento. Fue encontrado sin vida en su celda a primera hora de la mañana.

Negligencia en la prisión: Una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. concluyó que la muerte fue posible debido a una cadena de graves fallas institucionales. Los guardias encargados de vigilar su celda cada 30 minutos se quedaron dormidos y estuvieron navegando por internet; posteriormente, falsificaron los registros para encubrir que no habían hecho sus rondas.

Aislamiento: El día de su muerte, Epstein se encontraba solo en su celda. Su compañero de cuarto había sido trasladado el día anterior y no le asignaron uno nuevo, contraviniendo los protocolos penitenciarios.

Antecedente previo: Semanas antes de su muerte, en julio de 2019, Epstein ya había sido encontrado inconsciente en su celda con marcas en el cuello, en lo que se consideró un primer intento de suicidio (el episodio donde el expolicía Tartaglione afirmó haber encontrado la nota que mencionábamos antes).

Las teorías de conspiración

Epstein estaba a la espera de un juicio por tráfico sexual de menores que amenazaba con exponer a numerosas figuras de la élite política, económica y del entretenimiento a nivel mundial. Esa red de contactos de alto perfil, sumada a la «conveniencia» de las fallas de seguridad de la prisión (guardias dormidos, cámaras que no grabaron bien la zona), desató una ola de teorías que sostienen que fue asesinado para silenciarlo.

Sin embargo, a pesar de las dudas públicas y mediáticas, las investigaciones del FBI, el Departamento de Justicia y los médicos forenses mantienen que no hubo juego sucio y que la muerte fue un suicidio facilitado por la negligencia de la cárcel.

Una red mundial

La red de contactos de Jeffrey Epstein era inmensamente amplia e incluía a algunas de las figuras más poderosas del mundo en la política, los negocios, la ciencia y el entretenimiento.

Es importante aclarar que figurar en su agenda, haber viajado en su avión privado (conocido como el «Lolita Express») o haber asistido a sus eventos no implica necesariamente haber participado o tener conocimiento de sus crímenes sexuales. Sin embargo, la exposición de estos vínculos generó fuertes repercusiones públicas para muchos de ellos.

A continuación, te presento los personajes más destacados relacionados con su caso, divididos por su nivel de implicación o relación:

El círculo íntimo y cómplices

Ghislaine Maxwell: Socialité británica y mano derecha de Epstein. Fue condenada a 20 años de prisión en 2022 por reclutar y traficar a menores de edad para que Epstein abusara de ellas.

Jean-Luc Brunel: Cazatalentos del mundo del modelaje francés. Fue acusado de suministrar jóvenes a Epstein y de violar él mismo a varias mujeres. Fue hallado muerto en su celda en París en 2022 (también en un aparente suicidio) mientras esperaba su juicio.

Sarah Kellen y Nadia Marcinkova: Empleadas y asistentes personales de Epstein, frecuentemente señaladas por las víctimas como reclutadoras o facilitadoras de la red, aunque lograron acuerdos de inmunidad en los primeros procesos judiciales.

Realeza y Política

Príncipe Andrés de Inglaterra (Duque de York): Uno de los nombres más afectados. Mantuvo una estrecha amistad con Epstein y Ghislaine Maxwell. Virginia Giuffre (una de las principales víctimas) lo demandó civilmente por abuso sexual cuando ella era menor de edad. El príncipe llegó a un acuerdo económico multimillonario con ella en 2022 para cerrar el caso, y fue despojado de sus títulos militares y patrocinios reales.

Bill Clinton: El expresidente de Estados Unidos viajó en múltiples ocasiones en el avión privado de Epstein para giras filantrópicas por África y otros destinos. Clinton ha negado haber visitado las residencias de Epstein o tener conocimiento de sus delitos.

Donald Trump: El expresidente y magnate inmobiliario fue amigo de Epstein en los años 90 y principios de los 2000. Fueron fotografiados juntos en fiestas en Mar-a-Lago. Trump afirmó posteriormente que se distanciaron tras una disputa inmobiliaria y que le prohibió la entrada a sus clubes antes de que estallara el escándalo.

Magnates y Mundo Financiero

Leslie Wexner: Multimillonario fundador de L Brands (empresa matriz de Victoria’s Secret). Fue el principal cliente y benefactor de Epstein, otorgándole un poder casi absoluto sobre sus finanzas y propiedades durante años. Wexner cortó lazos con él en 2007 tras las primeras acusaciones y afirmó que Epstein le había robado millones de dólares.

Bill Gates: El cofundador de Microsoft se reunió con Epstein en varias ocasiones a partir de 2011 (cuando Epstein ya había sido condenado por primera vez) supuestamente para hablar de filantropía. Gates ha declarado públicamente que esas reuniones fueron «un gran error».

Jes Staley: Ex CEO del banco Barclays y alto ejecutivo de JPMorgan Chase. Mantuvo una estrecha relación profesional y de amistad con Epstein, quien le generó millones en negocios para los bancos. Su vinculación le costó su carrera financiera.

Científicos, Académicos y Abogados

Alan Dershowitz: Famoso abogado y profesor de Harvard. Defendió a Epstein en su primer caso en 2008, logrando un acuerdo judicial extremadamente indulgente. Virginia Giuffre también lo acusó de abuso, aunque luego retiró la demanda diciendo que pudo haberse equivocado en su identificación.

Stephen Hawking: El célebre físico teórico fue fotografiado en 2006 en la isla privada de Epstein en el Caribe (Little St. James), a donde acudió como parte de un grupo de científicos invitados a una conferencia financiada por el magnate. No hay acusaciones de ningún tipo contra él.

Las principales víctimas y denunciantes

Virginia Giuffre (antes Roberts): La cara más visible de las sobrevivientes. Ha dedicado su vida a exponer la red de Epstein y Maxwell, interponiendo demandas clave (como la del Príncipe Andrés) que fueron fundamentales para desclasificar los documentos del caso.

Maria Farmer y Annie Farmer: Dos hermanas que fueron de las primeras en denunciar a Epstein y Maxwell ante el FBI en 1996, mucho antes de que el escándalo se hiciera público. Su testimonio fue vital en el juicio contra Maxwell.