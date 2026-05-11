Tribunal destapa caso Epstein en Colombia y ordena revelar todos sus movimientos migratorios

Resumen: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Migración Colombia entregar los registros migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell tras una acción judicial.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Migración Colombia entregar toda la información relacionada con los movimientos migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, dentro de una decisión judicial que reabre el interés sobre posibles vínculos y visitas de ambos personajes a Colombia.

La orden se produjo luego de que el alto tribunal concluyera que Migración Colombia negó de manera injustificada el acceso a la información solicitada por el periodista Juan Pablo Barrientos, quien pidió conocer los registros de ingreso y salida del país de los dos ciudadanos estadounidenses.

En el fallo, la corporación cuestionó los argumentos presentados por la entidad migratoria, que había reservado la información alegando razones de seguridad nacional y protección de datos personales. Sin embargo, el tribunal consideró que dichas justificaciones no fueron sustentadas de manera concreta.

Según la decisión judicial, Migración Colombia deberá entregar en un plazo de diez días datos relacionados con ingresos y salidas del país, puestos de control utilizados, tipo de visa o permiso migratorio, prórrogas de permanencia, alertas migratorias, registros de extranjería y posibles entrevistas secundarias realizadas a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

El caso ha generado atención debido a las investigaciones internacionales que rodearon a Epstein, el multimillonario estadounidense señalado de liderar una red de explotación sexual de menores y de mantener relaciones con figuras influyentes del ámbito político, económico y empresarial en distintos países.

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Por su parte, Ghislaine Maxwell, excolaboradora y expareja de Epstein, fue condenada en Estados Unidos a 20 años de prisión tras ser hallada culpable de delitos relacionados con tráfico sexual de menores.

La decisión del tribunal también revive cuestionamientos sobre posibles conexiones de ambos personajes con Colombia y el alcance de sus visitas al país en años anteriores.

En los últimos meses, diferentes investigaciones periodísticas han revelado documentos y registros que apuntarían a viajes, reservas hoteleras y contactos de Epstein en territorio colombiano.

Hasta el momento, Migración Colombia no se ha pronunciado públicamente sobre el cumplimiento de la orden judicial ni sobre la información que deberá entregar tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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