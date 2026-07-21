¡Hito Histórico! El colombiano David Alonso ficha por Honda para MotoGP y debutará en 2027

Resumen: Mientras Honda celebraba la llegada de su nueva estrella, el Aspar Team, el equipo que ha acompañado a Alonso durante prácticamente toda su formación, lo despidió con una emotiva carta cargada de orgullo y nostalgia

Minuto30.com .- El motociclismo colombiano celebra uno de sus mayores logros. David Alonso, el joven prodigio y actual campeón mundial de Moto3, ha sido confirmado oficialmente por Honda para dar el salto a MotoGP a partir de la temporada 2027. El piloto de 20 años ha firmado un contrato multianual que lo vincula a la prestigiosa marca japonesa en la categoría reina del Mundial de Motociclismo.

¿Equipo oficial HRC o satélite LCR? La gran incógnita de Honda

Aunque el fabricante oficializó la incorporación del talentoso colombiano, todavía no ha revelado un detalle crucial: ¿competirá David Alonso con el equipo de fábrica oficial o en la estructura satélite?

Honda debe decidir si el actual líder de la nueva generación de talentos se unirá directamente al Honda HRC (Honda Racing Corporation), el equipo oficial principal de la marca, conocido por concentrar a los pilotos llamados a luchar por los mejores resultados, o si iniciará su aventura en MotoGP con la formación satélite LCR Honda.

La estructura satélite LCR Honda funciona de manera independiente, utilizando motocicletas Honda, y es un lugar común para que muchos pilotos debuten y se adapten a la categoría reina antes de dar el salto al equipo de fábrica de máxima presión. Esta decisión estratégica será clave para el desarrollo inicial de Alonso en MotoGP.

Debutando con un reglamento revolucionario

La llegada de Alonso a MotoGP en 2027 es doblemente significativa. No solo es un hito para Colombia, sino que su debut coincidirá exactamente con el estreno del nuevo reglamento técnico de la categoría, que introducirá motores de 850 cc. Esta revolucionaria actualización nivelará, en teoría, el campo de juego técnico, ofreciendo una oportunidad única para que un talento excepcional como Alonso destaque desde el primer día en un entorno de competición renovado.

El primer contacto en Valencia

Los aficionados no tendrán que esperar mucho para ver a David Alonso sobre una MotoGP tras el final de la temporada 2026. El fabricante ha confirmado que el piloto colombiano tendrá su primera toma de contacto con la motocicleta de MotoGP durante el tradicional test de Valencia, que se disputará inmediatamente después del Gran Premio que cierra el campeonato.

Una carrera meteórica: el récord del campeón de 20 años

David Alonso, a sus apenas 20 años, ha superado todas las expectativas en el Mundial de Motociclismo. Su carrera ha sido meteórica:

2023 (Moto3, debut): Terminó tercero en el campeonato.

2024 (Moto3): Dominó completamente la categoría para coronarse Campeón del Mundo de Moto3.

Actualidad (Moto2, 2ª temporada): Ya ha logrado ganar una carrera esta temporada. Actualmente ocupa la cuarta posición del Campeonato Mundial de Moto2, a 79.5 puntos del líder Manuel González, demostrando su competitividad en cada categoría que pisa.

Su récord combinado entre Moto3 y Moto2 es impresionante: 20 victorias, 30 podios y nueve poles. Estas estadísticas lo consolidan como una de las mayores promesas globales del motociclismo.

La emotiva despedida del Aspar Team: «Desde los 11 años con nosotros»

Mientras Honda celebraba la llegada de su nueva estrella, el Aspar Team, el equipo que ha acompañado a Alonso durante prácticamente toda su formación, lo despidió con una emotiva carta cargada de orgullo y nostalgia:

“¿Cómo se supone que vamos a despedirnos de un piloto que empezó a correr con nosotros cuando solo tenía 11 años y ahora se marcha con 20 años, campeón del mundo de Moto3 y en dirección a MotoGP?”