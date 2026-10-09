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Resumen: Manuel Cely Silva estaría involucrado en actos que afectaron a un niño de 6 años, durante el periodo escolar agosto de 2022 y agosto de 2023.

Fiscalía acusa a exdirector de monasterio y sacerdote de colegio de Bogotá por presuntos delitos sexuales contra un menor de edad

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al sacerdote Manuel Cely Silva como presunto autorresponsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, agravados por las circunstancias establecidas en la ley.

Las evidencias obtenidas por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) dan cuenta de que, entre agosto de 2022 y agosto de 2023, el entonces director del monasterio y sacerdote de un colegio de Bogotá, condujo en múltiples oportunidades a un estudiante de 6 años hacia zonas privadas del Monasterio, donde al parecer ejecutó sobre el menor conductas de carácter sexual.

Además de formalizar la acusación, la Fiscalía incorporó nuevos elementos de prueba al proceso, los cuales serán objeto de debate en el juicio oral que comenzará en la fecha que el juez conocimiento disponga.

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