Resumen: Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por delitos sexuales contra dos menores de edad en Cali. La Fiscalía demostró que el condenado, quien era padrastro de las víctimas, aprovechó los momentos en que estaba a cargo de ellas para cometer las agresiones. El fallo quedó en firme y no contempla ningún beneficio para el condenado.

¡20 años de prisión! Padrastro fue condenado por delitos sexuales contra dos menores en Cali

Un juez de conocimiento condenó a 20 años de prisión a un hombre señalado de cometer delitos sexuales contra dos menores de edad en Cali, Valle del Cauca, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas recopiladas durante la investigación.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2012 y 2015, cuando las dos víctimas tenían 13 años. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre era el padrastro de las menores y aprovechaba los momentos en los que quedaba a cargo de ellas para cometer las agresiones.

La investigación se centró en dos víctimas

Según estableció la Fiscalía durante el proceso, el condenado se valió de su condición de padrastro para someter violentamente a las dos menores a agresiones sexuales mientras permanecían bajo su cuidado.

Las víctimas tenían la misma edad, 13 años, para la época en que ocurrieron los hechos investigados. El caso fue llevado ante la justicia a partir de las pruebas obtenidas por el ente acusador, que permitieron sustentar la responsabilidad del hombre. Los hechos ocurrieron en Cali y abarcaron varios años, entre 2012 y 2015.

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Fue declarado responsable de dos delitos

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Tras analizar los elementos presentados en el proceso, el juez de conocimiento declaró al hombre responsable de los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. Por estas conductas, la autoridad judicial impuso una pena de 20 años de prisión.

La decisión también estableció que el condenado no tendría derecho a ningún beneficio, por lo que se ordenó su captura de manera inmediata para hacer efectiva la pena impuesta.

La sentencia quedó en firme

Con la orden de captura, las autoridades podrán hacer efectiva la condena establecida por el juez. La Fiscalía General de la Nación informó que la decisión judicial quedó en firme, por lo que el fallo ya tiene carácter definitivo.

El proceso concluyó con la determinación de responsabilidad del hombre por los delitos sexuales cometidos contra las dos menores de edad, luego de que los elementos recopilados durante la investigación fueran presentados ante la justicia.