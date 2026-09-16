Resumen: La Fiscalía pidió condena contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes que murió en octubre de 2025.

Fiscalía busca condena contra dos acusados por la muerte del estudiante de Los Andes

La Fiscalía General de la Nación solicitó el pasado 15 de septiembre a un juez de Bogotá emitir un sentido de fallo condenatorio contra Juan Carlos y Ricardo Rafael, procesados por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes que murió el 31 de octubre de 2025.

La petición fue presentada al finalizar seis meses de juicio. Durante los alegatos de conclusión, la fiscal de la Unidad de Vida sostuvo que el material probatorio permitió establecer la participación de ambos acusados en la agresión que sufrió el joven de 20 años.

Según la Fiscalía, el ataque ocurrió después de que Moreno saliera de una discoteca, donde se encontraba con amigos. El ente acusador descartó que hubiera existido una pelea dentro del establecimiento y afirmó que la agresión se produjo posteriormente en la calle.

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La investigación plantea que hubo dos momentos durante el ataque. En el primero, Moreno habría sido golpeado hasta caer al suelo. Posteriormente, las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de los procesados hacia la zona y su regreso al sitio donde permanecía el estudiante de Los Andes, quien habría recibido nuevos golpes mientras estaba en el piso.

Entre las evidencias presentadas durante el juicio están las grabaciones de seguridad, videos del establecimiento, pruebas técnicas y periciales y los testimonios de cerca de diez personas, entre ellas Juan David, amigo de Moreno.

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La Fiscalía también rechazó la hipótesis de la defensa sobre un homicidio preterintencional y sostuvo que existió una actuación coordinada entre los dos acusados. De acuerdo con la acusación, ambos conocían las consecuencias que podía generar la agresión.

El ente investigador pidió que ambos acusados sean condenados como coautores del delito de homicidio agravado. Según la acusación, podrían enfrentar una pena de entre 33 y 50 años de prisión.

Ahora corresponde al juez valorar las pruebas y los argumentos presentados por las partes para determinar si emite un fallo condenatorio.

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