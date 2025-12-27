Resumen: Fiscalía solicitó circular roja a Interpol contra mujer señalada de participar en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrido en Bogotá.

Circular roja por crimen de estudiante de Los Andes: Fiscalía busca a Kleidyar Paola

La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, dio un nuevo giro tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación solicitó a Interpol la emisión de una circular roja contra Kleidyar Paola, mujer señalada de haber participado de manera determinante en el crimen ocurrido el pasado 31 de octubre en Bogotá.

De acuerdo con información judicial, la circular roja fue solicitada luego de que un juez de control de garantías ordenara la captura de Fernández Sulbarán a inicios de noviembre, al considerar que existen elementos suficientes que la vinculan como presunta determinadora del homicidio del joven universitario.

La orden de captura indica que la mujer habría tenido un rol clave en los hechos que terminaron con la vida del estudiante.

Según datos conocidos por las autoridades, la investigada habría salido del país en noviembre, pocos días después del crimen, y su posible paradero estaría en Venezuela, país del cual es oriunda.

Esta situación llevó a la Fiscalía a activar los mecanismos de cooperación internacional para lograr su ubicación y posterior extradición a Colombia.

Un detalle que llamó la atención dentro del proceso investigativo es que, el día del asesinato, la mujer portaba un disfraz azul, elemento que fue identificado a través de videos y testimonios recopilados durante la investigación y que permitió avanzar en su individualización.

El caso también ha generado preocupación por la seguridad de los familiares de la señalada. Tamara Sulbarán, madre de Fernández, aseguró que no volvió a tener contacto con su hija desde que abandonó Colombia. Según relató, el último mensaje que recibió fue breve y confuso: “Mami, voy a estar bien. La amo”.

Además, la familia denunció haber recibido amenazas intimidantes a través de mensajes enviados desde cuentas desconocidas, en los que se lanzan insultos y advertencias, exigiendo la entrega de la joven.

Mientras tanto, la Fiscalía reiteró que continuará con el proceso judicial y la cooperación con organismos internacionales para hacer efectiva la captura de todos los responsables del asesinato de Jaime Esteban Moreno.

