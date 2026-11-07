Resumen: El Concejo de Bogotá eligió por unanimidad su mesa directiva para 2027. Andrés Onzaga será presidente; Quena Ribadeneira y Julián Uscátegui ocuparán las vicepresidencias. Los tres fueron ediles y asumirán funciones el 1 de enero, durante el último año de gobierno de Carlos Fernando Galán.

El Concejo de Bogotá cambia de mando: estos son los elegidos para el último año de Galán

El Concejo de Bogotá ya definió quiénes conducirán sus sesiones durante 2027, el último año del gobierno de Carlos Fernando Galán. La presidencia quedará en manos de Andrés Darío Onzaga Niño, quien estará acompañado por Quena María Ribadeneira Miño y Julián Uscátegui Pastrana en las vicepresidencias.

La elección se realizó en la plenaria del viernes 6 de noviembre y tuvo el respaldo unánime de la corporación, según el boletín oficial del Concejo. Los nuevos directivos comenzarán a ejercer sus funciones el 1 de enero de 2027.

La conformación reúne a representantes de Alianza Verde, Pacto Histórico y Centro Democrático. Además de pertenecer a partidos diferentes, los tres tienen un punto en común: antes de llegar al cabildo fueron ediles y desarrollaron parte de su trayectoria en las localidades de la capital.

De las localidades a dirigir el Concejo de Bogotá

Andrés Darío Onzaga Niño, de Alianza Verde, será el presidente. El concejal es bogotano y fue edil de Puente Aranda. Su recorrido también incluye trabajo en Caprecom, el Congreso de la República y el Fondo Nacional del Ahorro.

De acuerdo con la reseña de la corporación, sus iniciativas han estado relacionadas con la participación ciudadana y la inclusión de personas con discapacidad. Entre los asuntos que ha impulsado también figuran el turismo accesible, la reducción de los plásticos de un solo uso y el parto humanizado.

La primera vicepresidencia será ocupada por Quena María Ribadeneira Miño, del Pacto Histórico. Nacida en Ipiales, Nariño, lleva dos décadas en Bogotá y comenzó su trayectoria política en 2007 como edilesa de Teusaquillo, cargo en el que fue reelegida en dos ocasiones.

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Ribadeneira es administradora pública, especialista en contratación estatal y negocios jurídicos, y magíster en Dirección de Proyectos. Su trabajo ha abarcado participación ciudadana, asuntos de género, movilidad sostenible y economías circulares, de acuerdo con el perfil divulgado por el Concejo.

Por su parte, Julián Uscátegui Pastrana, del Centro Democrático, asumirá la segunda vicepresidencia. Es abogado, cursa una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales y fue edil de Usaquén entre 2020 y 2023.

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Su actividad política se ha concentrado en seguridad ciudadana, defensa de la Fuerza Pública y propiedad horizontal. La corporación también destacó su participación como voluntario de la Defensa Civil Colombiana.

Qué tendrá a cargo la nueva mesa directiva

La tarea de los tres concejales será conducir el funcionamiento de las plenarias durante la próxima vigencia. Esto incluye dirigir las sesiones y garantizar las condiciones para la participación democrática de las diferentes bancadas, además de acompañar los debates de control político y los proyectos de la agenda del Concejo de Bogotá.

El cambio en la dirección de la corporación se producirá en la recta final del periodo del alcalde Galán. En ese escenario, el cabildo mantendrá su papel como espacio de discusión de las iniciativas de ciudad y de seguimiento a la gestión de la Alcaldía de Bogotá.

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Tras la elección, la Secretaría de Gobierno felicitó a los nuevos integrantes y expresó su disposición de trabajar con ellos para impulsar la agenda estratégica de la capital. La entidad también agradeció la gestión de la mesa directiva saliente, integrada por Humberto Amín, Heidy Sánchez y Darío Cepeda.

La Secretaría de Gobierno enmarcó su saludo en el compromiso de impulsar la agenda estratégica de la ciudad junto al alcalde. Su pronunciamiento se refirió tanto a la nueva dirección como al trabajo de quienes dejarán esos cargos al terminar la vigencia actual.

En ese reconocimiento mencionó las garantías durante los debates sobre iniciativas como el alumbrado público inteligente y la competitividad. Con la elección ya definida, Onzaga, Ribadeneira y Uscátegui se preparan para asumir la conducción de la corporación a partir de enero.