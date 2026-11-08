Resumen: Un hombre no identificado, al parecer de entre 30 y 35 años, fue hallado sin vida con un impacto de bala en la cabeza dentro de un Kia Picanto gris de placas de Bogotá, en la calle 97C con carrera 83B del barrio 12 de Octubre, en Medellín. Vecinos alertaron a las autoridades tras notar el carro estacionado desde horas antes. El caso es investigado como homicidio y no hay capturados.

¡Con un tiro en la cabeza! Hallaron un hombre muerto en un carro abandonado en el Doce

Un hombre, del que hasta el momento se desconoce su identidad, fue hallado sin vida al interior de un vehículo en el barrio 12 de Octubre, en la comuna 6 de Medellín. De acuerdo con versiones extraoficiales, el cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza y el caso es investigado como un homicidio, sin que hasta ahora se reporten personas capturadas.

El hallazgo se registró el sábado 7 de noviembre en la calle 97C con carrera 83B, una vía pública de este sector del noroccidente de la ciudad. Según las primeras versiones, fueron los mismos habitantes del sector quienes alertaron a las autoridades, después de notar que un carro llevaba varias horas estacionado en el mismo punto.

De acuerdo con el reporte, los ciudadanos manifestaron que el vehículo se encontraba en el lugar desde aproximadamente las 7:00 de la mañana. Al acercarse a verificar su interior, observaron el cuerpo sin vida de un hombre, por lo que de inmediato dieron aviso a la línea de emergencias 123.

Se trata de un Kia Picanto de color gris, con placas de Bogotá. Al interior del automotor se habría encontrado un proyectil deformado, además de algunos documentos a nombre de terceras personas, entre ellos una revisión técnico-mecánica y una hoja correspondiente a una cita de optometría. Esos elementos hacen parte del material recolectado durante la inspección, pero no acreditan la identidad del fallecido, que continúa siendo materia de investigación.

La víctima, al parecer de entre 30 y 35 años, vestía una camiseta de color negro y una sudadera roja. El cuerpo fue encontrado boca abajo, sobre el asiento del copiloto, que se encontraba reclinado.

Otro dato que recogen las versiones preliminares es que el vehículo habría sido visto poco antes sobre la vía al Mar, en dirección al corregimiento de San Cristóbal, al occidente de Medellín.

Las imágenes del lugar muestran la zona acordonada durante la noche, mientras se adelantaban las primeras actuaciones de inspección técnica del cuerpo y el levantamiento de evidencias. En las imágenes se observa la presencia de unidades de la Policía y de personal investigador con trajes especiales de bioseguridad, que adelantaban la recolecta de evidencias sobre el automotor acordonado.

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El barrio 12 de Octubre hace parte de la comuna 6, llamada precisamente Doce de Octubre, una zona de tradición popular del noroccidente de Medellín.

Este caso se conoce en medio de una jornada especialmente violenta en la capital antioqueña. Ese mismo sábado, un adolescente de 16 años fue asesinado con arma cortopunzante en el corregimiento de San Cristóbal y un adulto mayor de 72 años murió apuñalado tras salir de misa en el sector de Castilla, en el centro de la ciudad.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la identidad de la víctima, los móviles del hecho y el paradero de los responsables.

Foto: Cortesía