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Resumen: Un hombre murió apuñalado en la carrera 65 con calle 93, barrio Francisco Antonio Zea de Castilla, Medellín. Testigos dicen que el agresor lo persiguió tras salir de misa y que, al parecer, había una deuda de $5.000; el señalado, que vestía camiseta blanca y jean azul, es buscado.

Asesinado de dos puñaladas tras salir de misa: al parecer, habría sido por una deuda de 5 mil pesos

Un hombre murió apuñalado en las últimas horas de este domingo en el barrio Francisco Antonio Zea, en la comuna 5, Castilla, noroccidente de Medellín. El hecho se registró en vía pública, en la carrera 65 con calle 93, un sector cercano al parque Juanes de la Paz.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por otro sujeto, quien le ocasionó varias lesiones con un arma cortopunzante y posteriormente huyó del lugar.

El herido fue auxiliado y trasladado a un hospital del sector; sin embargo, al momento de su ingreso falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según testigos, el presunto agresor se encontraba consumiendo bebidas embriagantes con unos conocidos cuando el hoy occiso pasó por el lugar tras salir de misa. Al notar su presencia, el hombre habría desenfundado un puñal y lo habría perseguido hasta propinarle dos heridas. Tras el ataque habría huido, dejando incluso abandonados a sus acompañantes.

Las mismas versiones indican que, al parecer, la víctima y el presunto agresor tenían inconvenientes desde días anteriores por una deuda de cinco mil pesos ($5.000), una hipótesis que deberá ser verificada por las autoridades.

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De acuerdo con las versiones conocidas, el presunto responsable, a quien buscan las autoridades, vestía camiseta blanca y jean azul al momento de los hechos.

Las autoridades adelantan las actuaciones del caso para esclarecer lo ocurrido y establecer el paradero del señalado. Estas versiones son preliminares y toda persona se presume inocente hasta que se demuestre judicialmente lo contrario.

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