Resumen: El venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspirar para lavar dinero de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico, y aceptó una sentencia monetaria de US$1.000 millones. La red usaba criptomonedas, monederos digitales, empresas fantasma y proveedores de liquidez para ocultar el origen de los fondos. Según el Departamento de Justicia, gran parte del dinero saliente fue enviado a jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México, lo que pone a Colombia entre los destinos de los recursos blanqueados.

Con transferencias a Colombia: condenan a 12 años al venezolano que lavó más de US$1.000 millones

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó este martes a 12 años de prisión al venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, por conspirar para lavar dinero de actividades ilícitas, entre ellas operaciones vinculadas al narcotráfico. Una parte de ese dinero, movido con criptomonedas y empresas fantasma, terminó en Colombia.

Según el Departamento de Justicia, Figueira aceptó además una sentencia monetaria de US$1.000 millones. La condena fue dictada por el juez de distrito Rossie D. Alston Jr. en Alexandria, Virginia, y el anuncio estuvo a cargo de Theophani K. Stamos, primera fiscal auxiliar de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, y de Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington.

Las transferencias también llegaron a Colombia

De acuerdo con los documentos judiciales, la mayor parte de los fondos que salían de las cuentas de Figueira se enviaba a empresas y personas ubicadas en Estados Unidos y en el exterior, incluidas jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo: Colombia, China, Panamá y México.

El dato deja a Colombia entre los destinos del dinero blanqueado por la red del venezolano, en un esquema que, según las autoridades, sirvió a numerosos actores ilícitos, entre ellos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las autoridades no detallaron montos específicos por país, pero incluyeron a Colombia en la lista de jurisdicciones de alto riesgo hacia donde fluyó la mayor parte de los fondos salientes.

El caso se suma a otros golpes recientes contra el lavado de dinero con criptomonedas que han tenido eco en Colombia, un país que las autoridades financieras internacionales vigilan de cerca por el movimiento de fondos del narcotráfico.

Así operaba la red de lavado

Según los documentos de la corte, la red de Figueira utilizaba cuentas bancarias, cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas, monederos digitales privados y empresas fantasma para mover grandes sumas de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos.

El mecanismo seguía varios pasos: el dinero se convertía en criptomonedas, que eran dirigidas a una serie de monederos digitales; luego los fondos se enviaban a proveedores de liquidez para cambiarlos por dólares; después, los dólares se transferían a las cuentas bancarias de Figueira y, finalmente, llegaban al destinatario previsto. Todo el esquema buscaba ocultar la naturaleza de los fondos a las autoridades.

Más de US$1.000 millones circularon por la billetera de criptomonedas identificada por los investigadores y por diversas cuentas financieras. En las cuentas de Figueira, la mayor parte de los fondos entrantes provenía de plataformas de comercio de criptomonedas.

El caso

Los fiscales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez están a cargo de la investigación, registrada en la Corte del Distrito Este de Virginia bajo el caso número 1:26-cr-74. Los documentos judiciales relacionados con el proceso están disponibles en el sistema PACER de las cortes federales estadounidenses.

Figueira, de nacionalidad venezolana y residente en Miami, enfrentó la justicia estadounidense en uno de los casos de lavado de dinero con criptoactivos de mayor cuantía anunciados en los últimos años por el Departamento de Justicia, por el volumen de fondos movidos y por la red de jurisdicciones involucradas.

Las autoridades destacaron que el esquema combinaba el sistema financiero tradicional con el ecosistema de las criptomonedas, una fórmula que se ha vuelto recurrente en las operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico internacional y que hoy tiene a varios países de la región, entre ellos Colombia, en alerta por los flujos de dinero ilícito que llegan a su territorio.

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