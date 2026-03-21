Resumen: De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, la red ilegal que dirigía utilizaba sistemas de mensajería encriptada para ocultar las operaciones ilícitas y mantener comunicación con los demás integrantes

«Black Jack» ya está en la cárcel, por el blanqueo de más de 178 mil millones del clan del golfo en criptomonedas

En desarrollo de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas: la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, fue judicializado el presunto articulador de una organización criminal asociada al ‘Clan del Golfo’, dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos.

Se trata de Pablo Felipe Prada Moriones, conocido como ‘Black Jack’ o ‘La Firma’, quien entre 2020 y 2025 habría coordinado el blanqueo de 178.000 millones de pesos mediante diversas actividades como inversiones en los sectores inmobiliario y tecnológico. Asimismo, es señalado de captar, transformar, mover y ocultar recursos de origen ilícito en criptoactivos y billeteras virtuales.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, la red ilegal que dirigía utilizaba sistemas de mensajería encriptada para ocultar las operaciones ilícitas y mantener comunicación con los demás integrantes involucrados en la financiación, la logística para el transporte trasnacional de cocaína y la recolección de dinero producto del narcotráfico.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Prada Moriones los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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