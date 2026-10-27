¡Cayó en Santa Bárbara! Ejército y Policía capturaron a un hombre con droga tras allanamiento

Resumen: Una persona fue capturada por orden judicial en Santa Bárbara, Antioquia, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el allanamiento, realizado por el Gaula Militares Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 7 y la Policía de Antioquia, fueron incautados 90 gramos de bazuco, 110 gramos de marihuana, 20 gramos de clorhidrato de cocaína y un celular.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía de Antioquia, una persona fue capturada por orden judicial en el municipio de Santa Bárbara, en el suroeste antioqueño, señalada del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El resultado fue confirmado por la Séptima División del Ejército Nacional a través de sus canales oficiales. De acuerdo con el reporte institucional, soldados del Gaula Militares Valle de Aburrá, unidad adscrita a la Cuarta Brigada, contaron con el apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 7 y actuaron en coordinación con la Policía de Antioquia.

Los uniformados acompañaron una diligencia de allanamiento que terminó con la captura por orden judicial del señalado, quien deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Como es habitual en este tipo de procedimientos, el capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de definir su situación.

Durante la operación militar también se logró la incautación de estupefacientes que, según las autoridades, estaban al servicio del microtráfico en la zona. En total fueron hallados 90 gramos de bazuco, 110 gramos de marihuana y 20 gramos de clorhidrato de cocaína, además de un teléfono celular que quedó en manos de los investigadores como material probatorio.

Con este golpe, la Fuerza Pública busca afectar directamente las actividades ilícitas relacionadas con la venta y distribución de droga en este municipio del suroeste de Antioquia, una subregión en la que las autoridades han intensificado los operativos contra el microtráfico y las estructuras criminales que se lucran de estos negocios ilegales.

El trabajo del Gaula Militares Valle de Aburrá, aunque es más conocido por sus operaciones contra el secuestro y la extorsión en el área metropolitana, también se extiende a municipios del departamento cuando la situación judicial y los requerimientos de las autoridades lo ameritan, como ocurrió en esta ocasión en Santa Bárbara.

El Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 7, por su parte, es una unidad entrenada para operaciones en entornos urbanos, lo que resulta clave en diligencias como los allanamientos, donde la precisión y la coordinación con la Policía Nacional son determinantes para evitar riesgos tanto para la comunidad como para los uniformados.

Santa Bárbara es un municipio del suroeste antioqueño que en los últimos meses ha sido escenario de varios resultados de la Fuerza Pública, desde capturas por riñas hasta operaciones contra la minería ilegal y el tráfico de estupefacientes, lo que refleja la presencia permanente de las autoridades en el territorio.

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Las autoridades recordaron que este tipo de capturas por orden judicial son el resultado de investigaciones previas que permiten reunir las pruebas necesarias para que un juez de la república expida la orden correspondiente. No se trata, por tanto, de procedimientos improvisados, sino de acciones coordinadas entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército.

También se reiteró el llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier hecho sospechoso relacionado con la venta de estupefacientes en los barrios y veredas del municipio, pues la información ciudadana es una de las principales fuentes para que las operaciones lleguen a buen término.

Cabe señalar que, de acuerdo con el debido proceso, el capturado es considerado inocente hasta que exista una sentencia judicial en su contra. Será la Fiscalía la encargada de imputarle los cargos y de presentar ante un juez de control de garantías las pruebas recaudadas durante la diligencia de allanamiento.

La Séptima División del Ejército Nacional, con sede en Medellín, tiene a su cargo la seguridad en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y el municipio de Puerto Boyacá, y desde allí coordina las unidades que adelantan operaciones en todo el departamento, incluida la Cuarta Brigada, responsable del Valle de Aburrá y de buena parte del suroeste antioqueño.