Nacional invita a celebrar HallowGreen ante Santa Fe: boletería, precios y edades para entrar al Atanasio

Resumen: Atlético Nacional anunció boletería para recibir a Santa Fe por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, el jueves 29 de octubre a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot. Su invitación HallowGreen incluye precios base desde $45.000 más servicio, Gramilla agotada y edades diferentes por tribuna. Tribuna Verde prohíbe la hinchada visitante y pide portar documento.

Atlético Nacional abrió la boletería para recibir a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot y acompañó la invitación con una propuesta para compartir en familia. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, está anunciado para el jueves 29 de octubre, a las 8:30 p. m., según la pieza difundida por el club.

La convocatoria tiene un guiño a la celebración de Halloween: bajo el mensaje «Ven y celebremos juntos HallowGreen», la institución recordó que todavía hay entradas disponibles para el compromiso. La información incluye precios por localidad y edades de ingreso, dos puntos que deben revisar quienes planeen asistir con menores de edad.

El equipo también reiteró que la boletería se adquiere únicamente en Tribuna Verde, la plataforma enlazada en su anuncio. Allí está habilitada la ficha del partido entre el conjunto verdolaga y el cuadro bogotano.

Precios de la boletería para Nacional contra Santa Fe

La gráfica del club presenta tarifas desde $45.000 para las tribunas populares Norte y Sur. Sin embargo, esos valores no son el total final: la misma publicación advierte que se suman el costo del servicio y su IVA. Por eso, antes de completar la compra es importante distinguir el precio de la entrada del valor total que cobra la plataforma.

Estos son los precios base anunciados por Atlético Nacional para el encuentro:

Sur: $45.000.

Norte: $45.000.

Oriental Baja: $67.000.

Oriental Alta: $73.000.

Occidental Baja: $119.000.

Occidental Alta: $130.000.

Platea: $198.000.

VVIP: $284.000.

La localidad de Gramilla figura agotada en la pieza del club. Aunque la tabla general de la página comercial conserva una tarifa para ese sector, no debe interpretarse como confirmación de disponibilidad. El anuncio específico para este partido es el que informa que ya no hay entradas allí.

Como referencia para calcular el gasto, la tabla publicada en Tribuna Verde muestra un total de $48.213 para Norte y Sur, $71.784 para Oriental Baja y $78.212 para Oriental Alta. En Occidental Baja aparece un total de $127.497; en Occidental Alta, $139.282; y en Platea, $212.137. Esos valores incluyen el cargo de servicio mostrado por la plataforma. La misma tabla no presenta un total para VVIP.

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La venta anunciada corresponde a este encuentro y las condiciones deben comprobarse antes de pagar.

Edades permitidas y restricciones de ingreso

La invitación a celebrar en familia no significa que todas las tribunas tengan las mismas condiciones de acceso. De acuerdo con la información divulgada para el encuentro, en Sur pueden ingresar mayores de 14 años y en Norte, mayores de 5 años. Para Oriental, la edad permitida es mayores de 2 años, mientras que Occidental admite niños caminantes.

La ficha comercial también señala que no se permite el ingreso de hinchada visitante. Además, recuerda que los asistentes deben portar su documento de identidad, pues puede ser requerido en cualquiera de las puertas al momento de entrar al estadio.

En el caso de las familias, conviene escoger la localidad teniendo presentes esas edades y no solamente el precio de la boleta. El anuncio no ofrece ingreso gratuito para niños ni informa una promoción de entradas sin costo: presenta una invitación temática y las tarifas de las localidades disponibles.

El horario de las 8:30 p. m. y la fecha del 29 de octubre están indicados en la gráfica más reciente de Nacional. La ficha de venta consultada todavía conserva los campos de fecha y hora «por confirmar», una diferencia que los compradores pueden revisar en el canal oficial al adquirir sus entradas.

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