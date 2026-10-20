¡Con James Rodríguez de titular! Así formará Atlético Nacional en su visita a Cúcuta Deportivo

Resumen: Atlético Nacional confirmó su once titular para visitar esta noche a Cúcuta Deportivo por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II, con James Rodríguez como gran novedad en la ciudad que lo vio nacer. Luis Marquínez será el arquero ante el descanso de Franco Armani, mientras que Alfredo Morelos y Andrés Reyes siguen por fuera. El equipo antioqueño llega segundo con 26 puntos y un triunfo lo pondría líder.

Atlético Nacional ya tiene definido su once titular para enfrentar esta noche a Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso arrancará a las 6:30 p. m. y la gran novedad en la formación verdolaga es la titularidad de James Rodríguez, que volverá a jugar en la ciudad que lo vio nacer.

El equipo confirmó la nómina con la que saltará al gramado del General Santander, en un partido clave para las aspiraciones del cuadro antioqueño, que llega en la parte alta de la tabla y quiere seguir firme en la pelea por el liderato del todos contra todos.

Esta es la formación titular de Atlético Nacional: Luis Marquínez (25) en el arco; N. Parra (3), C. Haydar (4) y A. Román (6) en la defensa; S. Velásquez (33), J. Campuzano (21), F. Marín (26) y M. Uribe (8) en la zona de volantes; y J. Rodríguez (23), N. Rodríguez (13) y K. Parra (30) en el frente de ataque. El director técnico es Lucas González.

En el banco de suplentes quedaron E. Zea (44), J. Moreno (38), M. Casco (20), X. Ríos (31), M. Lozano (35), E. Rivero (14), J. Rengifo (19), J. Escorcia (36) y E. Echeverría (39).

La noche tendrá un sabor especial para James Rodríguez. El volante, nacido en Cúcuta, será titular en su tierra y vivirá un reencuentro con la afición nortesantandereana, en uno de los escenarios más calientes del fútbol colombiano. El ’10’ ya había regresado a la lista de convocados para este viaje y hoy el cuerpo técnico le dio la confianza desde el arranque, apostando por su experiencia y su jerarquía en un campo siempre exigente para los visitantes.

Otro de los puntos que llama la atención de la nómina es la presencia de Luis Marquínez bajo los tres palos. El joven guardameta defenderá el arco verdolaga ante el descanso que recibió Franco Armani, que no viajó con el grupo para este compromiso de la fecha 15.

En cuanto a las ausencias, Atlético Nacional sigue sin poder contar con Alfredo Morelos y Andrés Reyes, que continúan en sus procesos de readaptación y recuperación, según el parte médico que entregó el club en las últimas horas.

El panorama en la tabla de posiciones le da aún más importancia al partido. Atlético Nacional llega como segundo de la Liga BetPlay 2026-II con 26 puntos, a solo dos del líder América de Cali (28), y un triunfo en Cúcuta lo dejaría con 29 unidades y en lo más alto de la clasificación, además de acercarlo a la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Cúcuta Deportivo, por su parte, suma 18 puntos y pelea por mantenerse en la disputa por un cupo entre los ocho mejores.

El cuadro motilón, que hace de local en uno de los estadios más pesados del país por el calor y la presión de su gente, buscará dar el golpe ante su afición para seguir con vida en la pelea por la clasificación. Los dirigidos por Lucas González, en cambio, quieren aprovechar el envión anímico de su buen momento para traerse los tres puntos de la frontera y dormir como líderes del campeonato.

Por motivos de seguridad, las autoridades dispusieron que no habrá ingreso de hinchada visitante al General Santander ni de distintivos alusivos al equipo antioqueño, por lo que el marco será completamente motilón.

El partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional se podrá ver en Colombia por Win+ Fútbol y en streaming por la plataforma Win Play.

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