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Resumen: Dos ciudadanos extranjeros fueron capturados en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá, durante un operativo de patrullaje y control de la Policía. Los uniformados encontraron en su poder varias bolsas negras con una sustancia que, por sus características y olor, se asemeja a la marihuana, con un peso aproximado de 4.100 gramos. Los hombres quedaron a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Dos extranjeros fueron capturados con más de cuatro kilos de marihuana en el centro de Bogotá

Un procedimiento de control realizado por uniformados de la Policía en el centro de Bogotá terminó con la captura en flagrancia de dos ciudadanos extranjeros, quienes fueron sorprendidos mientras transportaban una cantidad de marihuana que superaba los cuatro kilogramos.

El operativo se desarrolló en el barrio Las Cruces, durante las labores de patrullaje que adelantaban integrantes de la estación de Policía Santa Fe. La situación se presentó cuando los uniformados identificaron a los dos hombres y, según el reporte de las autoridades, estos adoptaron una actitud sospechosa al notar la presencia de la patrulla.

Ante esta situación, los policías procedieron a interceptarlos. Durante el procedimiento realizaron un registro y encontraron varias bolsas negras que contenían una sustancia vegetal.

La sustancia estaba distribuida en bolsas negras

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dentro de las bolsas fue encontrada una sustancia que, por sus características y olor, se asemeja a la marihuana.

El material incautado tuvo un peso aproximado de 4.100 gramos, es decir, más de cuatro kilos de la sustancia.

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El hallazgo se produjo en medio del procedimiento de registro realizado después de que los dos hombres fueran interceptados por los uniformados, quienes inicialmente los habían observado durante las labores de vigilancia y control que se adelantaban en el sector.

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Según las investigaciones preliminares, los dos capturados, quienes al parecer tendrían un vínculo familiar, presuntamente pretendían distribuir el estupefaciente en diferentes entornos de esta localidad.

Quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras la captura, tanto los dos ciudadanos extranjeros como la sustancia que les fue incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad ante la cual deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

La captura se produjo en flagrancia, luego de que los uniformados encontraran la sustancia durante el procedimiento de registro. Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de adelantar el proceso correspondiente y determinar las responsabilidades que haya lugar en este caso.

La Policía recordó a la ciudadanía la importancia de informar oportunamente sobre situaciones que puedan representar hechos delictivos o afectar la convivencia en la ciudad.

Para estos casos, está disponible la Línea de Emergencias 123, a través de la cual los ciudadanos pueden reportar este tipo de situaciones y facilitar la actuación de las autoridades.