Resumen: Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, habló de su doble duelo tras la muerte de su padre, José Sigifredo Restrepo, hallado sin vida el 21 de octubre en Pensilvania, Caldas. En sus redes dijo que la prueba "sobrepasa sus fuerzas", agradeció el apoyo de los seguidores del cantante y pidió perdonar, amar sin reservas y abrazar a los seres queridos porque "la vida es un suspiro". Según información preliminar, el hombre habría muerto por un paro cardiorrespiratorio.

Con el alma partida: Sonia Restrepo habla de su doble duelo tras la muerte de su papá

Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez, rompió el silencio tras la muerte de su padre y habló de cómo enfrenta, en menos de un año, dos despedidas que la han dejado con «el alma partida». Lo hizo a través de sus redes sociales, donde también agradeció el apoyo de quienes la acompañan en este momento tan duro.

La noticia del fallecimiento de José Sigifredo Restrepo Ospina se conoció el pasado miércoles 21 de octubre, cuando su cuerpo fue hallado en una zona rural de Pensilvania, Caldas, municipio de donde es oriunda la familia. Desde entonces, Sonia había guardado silencio, hasta que decidió publicar dos mensajes que han conmovido a los seguidores del artista.

«Sobrepasa mis fuerzas»: el mensaje de despedida a su papá

En su primera publicación, Sonia le dio gracias a Dios por haberle regalado «al mejor padre que pude haber tenido». Lo recordó como un hombre firme, honesto y protector, un «roble» que siempre sostuvo a la familia, y aseguró que extrañará sus consejos directos y sus regaños con cariño.

La viuda del cantante también se refirió al vacío que le dejan las dos pérdidas. Según escribió, enfrentar la ausencia de Yeison y ahora despedir a su papá es una prueba que «sobrepasa sus fuerzas», aunque aseguró que se aferra a su fe para seguir adelante. Además, dijo que le consuela pensar que Yeison recibió a su padre «con los brazos abiertos» en la eternidad.

Sonia agradeció a familiares, amigos y desconocidos que le han enviado mensajes de aliento y oraciones. Un reconocimiento especial fue para los seguidores de Yeison Jiménez, a quienes les dijo que no le han soltado la mano durante este proceso. Al final, pidió que no dejen de incluir a su familia en sus oraciones.

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«La vida es un suspiro»: la lección que dejó en redes

Días antes, Sonia había compartido una fotografía en blanco y negro en la que aparecen su padre y Yeison Jiménez juntos y sonrientes. Junto a la imagen escribió que ver a dos de las personas que más ha amado y entender que hoy ninguno está a su lado es una lección de vida desgarradora.

«La vida es un suspiro efímero. En un abrir y cerrar de ojos, la persona que hoy te abraza, mañana puede convertirse en un recuerdo», afirmó. También contó que el dolor del alma puede «matar en vida», pero que su fortaleza sigue siendo Dios, su refugio ante las mayores tristezas.

Con ese mensaje, Sonia dejó varios consejos para quienes la siguen:

Perdonar hoy: no irse a la cama con rencores, porque «mañana puede ser demasiado tarde para decir lo siento».

no irse a la cama con rencores, porque «mañana puede ser demasiado tarde para decir lo siento». Amar sin reservas: aceptar a los seres queridos con sus virtudes y errores, y abrazarlos fuerte.

aceptar a los seres queridos con sus virtudes y errores, y abrazarlos fuerte. Disfrutar cada segundo: dejar a un lado las discusiones absurdas y el orgullo, pues la vida no promete un mañana.

dejar a un lado las discusiones absurdas y el orgullo, pues la vida no promete un mañana. Poner a Dios primero: no preocuparse tanto por lo material ni por lo que no se puede controlar.

«Si hoy tienes a tu padre al lado, llámalo. Si tienes a tu pareja, dile cuánto la amas. Si tienes a alguien con quien no te hablas, búscalo», escribió. Y cerró con unas palabras para sus «dos ángeles en el cielo»: dijo que sabe que la cuidan y la sostienen desde allí.

¿De qué murió el papá de Sonia Restrepo?

Mientras tanto, se conocieron los primeros resultados preliminares de los exámenes de Medicina Legal. De acuerdo con lo divulgado por el programa La Corona TV, el hombre, de 59 años, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio agudo.

El cuerpo fue encontrado por un ciudadano hacia las 10:30 de la mañana, en el sector Los Tanques, en Pensilvania. Según la información conocida, las autoridades no identificaron señales de violencia ni indicios de intervención de terceras personas desde el primer momento, por lo que las primeras conclusiones apuntan a una causa médica.

Un año marcado por el dolor para la familia

Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos de la música popular colombiana, murió el 10 de enero de este año en un accidente aéreo. Sonia es la madre de sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

Por eso, la muerte de su padre llegó nueve meses después como un golpe más para la familia. Los seguidores del artista han llenado sus publicaciones de mensajes de cariño, oraciones y palabras de ánimo, y le han recordado que no está sola.

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Con sus palabras, Sonia Restrepo se despidió de su papá y dejó un llamado a valorar a quienes están cerca, a reconciliarse y a no dejar para mañana los abrazos y las palabras que hoy se pueden decir.