«Me duele la vida al despedirme »: El desgarrador mensaje de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

Minuto30.com .- En medio del luto nacional que envuelve a la música popular, se conoció un desgarrador de Sonia Restrepo, la compañera de vida de Yeison Jiménez. A través de una sentida publicación, Sonia expresó el vacío inmenso que deja la partida del artista, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Con un texto cargado de amor y dolor, Sonia describió lo que significa perder a su compañero de batallas, justo cuando la pareja planeaba consolidar su unión con una boda que habían pospuesto por la llegada de su hijo menor.

Un amor que nació antes de la fama

“Amor mío, esposo de mi alma, hoy me duele la vida al tener que despedirme de ti. Fuiste mi compañero, mi apoyo, mi refugio, el amor con el que soñé caminar hasta la vejez”, reza el inicio del mensaje.

Sonia, quien conoció a Yeison cuando él apenas comenzaba su carrera y cargaba bultos en la plaza de mercado, fue testigo de su ascenso meteórico. En sus palabras, resalta la orfandad en la que queda su corazón: “Nunca imaginé que este camino tendría que seguirlo sin tu mano, sin tu voz, sin tu abrazo que siempre me daba paz”.

“Vivirá en cada latido”

El mensaje no solo es una despedida, sino una promesa de honrar el legado del artista a través de sus hijos. Sonia agradeció los años compartidos: “Gracias por cada momento, por cada lucha compartida… Te llevas una parte inmensa de mi corazón, pero dejas en mí una huella eterna que nada ni nadie podrá borrar”.

El núcleo familiar: su mayor tesoro

Yeison siempre fue enfático en que sus hijos eran su prioridad. Deja a tres pequeños que eran su adoración:

Camila: A quien crió y amó como su propia hija biológica.

Thaliana: Su segunda pequeña, de 7 años.

Santiago: El “heredero” de solo 2 años, cuyo nacimiento en 2024 fue una de las mayores alegrías del cantante.

Sonia concluyó su despedida con una frase que resume su historia de amor: “Seguirás siendo mi esposo, mi amor, mi hogar, incluso desde el cielo. Te amaré siempre, hasta el último de mis días y más allá de esta vida”.

