Resumen: José Sigifredo Restrepo, padre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, fue hallado sin vida en una zona rural de Pensilvania, Caldas, este miércoles 21 de octubre. El hombre, de 59 años, fue encontrado en el sector Los Tanques, luego de que un habitante alertara a las autoridades. Por ahora, se investigan las circunstancias del fallecimiento y no se han establecido las causas de la muerte.

¡Atención! Hallan sin vida al padre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: esto se sabe

Una noticia enluta nuevamente a la familia de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez. Este miércoles 21 de octubre se conoció el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo, padre de Sonia, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Pensilvania, en el oriente de Caldas.

La información fue reportada inicialmente por el diario La Patria. De acuerdo con lo divulgado, el hombre tenía 59 años y fue encontrado en el sector conocido como Los Tanques, en una zona rural de esa localidad.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades después de que un habitante del sector alertara sobre la presencia de un cuerpo. El aviso se produjo aproximadamente a las 10:30 de la mañana.

¿Dónde encontraron al padre de Sonia Restrepo?

El hallazgo tuvo lugar en Los Tanques, sector rural de Pensilvania, municipio del que es oriunda la familia Restrepo. Tras recibir el reporte, las autoridades se desplazaron hasta el sitio para verificar la situación e iniciar los procedimientos correspondientes.

La Policía identificó al hombre como José Sigifredo Restrepo Ospina. Las autoridades adelantan las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido, pues hasta el momento no se han divulgado resultados que permitan determinar las causas de la muerte.

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La investigación busca esclarecer el caso

Tras la localización del cuerpo, se iniciaron las actuaciones correspondientes, incluidas las diligencias de inspección técnica, para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La información reportada por La Patria no permite determinar una causa específica del deceso. Por ahora, se espera que las autoridades den a conocer nuevos detalles conforme avance la investigación.

Un nuevo golpe para el entorno familiar de Sonia Restrepo

La noticia se conoce varios meses después de la muerte de Yeison Jiménez, esposo de Sonia Restrepo y una de las figuras reconocidas de la música popular colombiana. El artista falleció el pasado 10 de enero en un accidente aeronáutico ocurrido en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

La muerte del cantante representó una pérdida para su familia y sus seguidores. Desde entonces, Sonia ha continuado vinculada a algunos de los proyectos asociados con la marca del artista

Hasta el momento, Sonia no se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales sobre la muerte de su padre, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.