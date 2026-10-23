¡Compromiso cumplido! Cancillería actualizó la foto oficial del presidente en el consulado de Vancouver

Resumen: La Cancillería confirmó que actualizó la foto oficial del presidente De La Espriella en el Consulado de Vancouver tras la queja de una connacional en redes.

La Cancillería de Colombia informó que ya fue actualizada la fotografía oficial del presidente Abelardo De La Espriella en el Consulado de Colombia en Vancouver (Canadá), después de que una connacional denunciara en redes sociales que la sede diplomática no tenía instalada la imagen del jefe de Estado a 75 días de su posesión.

«¡Compromiso cumplido en menos de 24 horas! Gracias a la alerta de esta colombiana, hicimos seguimiento al Consulado en Vancouver y ya se actualizó la fotografía oficial del presidente Abelardo De La Espriella, como se había ordenado desde agosto», confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de X.

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La denuncia que encendió las alertas

La usuaria contó en redes sociales que había ido hasta el consulado a reclamar su cédula digital y que, al llegar, notó que en el lugar donde antes estaba la fotografía oficial del expresidente Gustavo Petro no había ninguna imagen del nuevo mandatario. Según su relato, al preguntar el motivo, una funcionaria le respondió que la foto del presidente la estaban mandando a imprimir.

«¿75 días después de su posesión?», cuestionó la connacional, que aprovechó la publicación para quejarse de la atención que, según ella, reciben los colombianos en esa sede consular. Afirmó que allí nadie contesta el teléfono, los correos electrónicos ni los mensajes de WhatsApp, y que estuvo tratando de averiguar durante tres semanas si su cédula ya había llegado.

La usuaria también relató que no vive en Vancouver y que llegar hasta el consulado le toma un día completo de viaje, en un recorrido que incluye tres o cuatro ferries. «Hacer cualquier diligencia en ese consulado es espantoso», escribió, y pidió que se nombre personal idóneo para esa representación. Su publicación superó las 400.000 visualizaciones y recogió decenas de comentarios de otros connacionales que contaron experiencias similares en sedes diplomáticas de otros países.

La respuesta inmediata de la Cancillería

La reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores no se hizo esperar. Desde la mañana siguiente a la queja, la entidad respondió directamente a la publicación: «Desde primeras horas de la mañana estamos haciendo seguimiento a la situación de este consulado y muy pronto se tomarán las medidas necesarias para garantizar una atención digna, oportuna y eficiente a los colombianos».

Horas más tarde, la Cancillería confirmó que la fotografía oficial del presidente ya había sido instalada en la sede, tal como se había ordenado desde agosto, y aseguró que el acompañamiento a esa representación continuará: «Seguimos haciendo seguimiento a la atención que se brinda en este consulado. ¡Los colombianos en el exterior merecen respeto, atención de calidad y soluciones oportunas!».

Una tradición protocolaria de las sedes diplomáticas

La exhibición de la fotografía oficial del presidente en funciones es una tradición protocolaria en las embajadas y consulados de Colombia en el exterior, una imagen que suele ocupar un lugar visible en las salas de atención al público de cada sede. Con el cambio de Gobierno, las representaciones deben actualizar el cuadro con la imagen del nuevo jefe de Estado.

Abelardo De La Espriella se posesionó como presidente de Colombia el pasado 7 de agosto, de modo que al momento de la queja habían transcurrido 75 días de su mandato. De acuerdo con la Cancillería, la orden de actualizar las fotografías oficiales en las sedes diplomáticas se dio desde agosto, y en el caso de Vancouver el trámite se completó este jueves, menos de 24 horas después de la alerta de la usuaria.

El Consulado General de Colombia en Vancouver, ubicado en el 1090 West Georgia Street, atiende a los connacionales que residen en las provincias de Columbia Británica, Yukón y los Territorios del Noroeste, una de las circunscripciones consulares más extensas de Canadá. Allí se tramitan pasaportes, cédulas, visas, apostillas y actos notariales, además de la asistencia consular para los colombianos que viven en esa zona del país norteamericano.

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