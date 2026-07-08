Resumen: El presidente electo designó a Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y destacó su experiencia en diplomacia y misiones de la ONU.

Abelardo de la Espriella destapó otra carta: ya tiene nuevo ministro de Relaciones Exteriores

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo integrante de su gabinete al designar a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual tendrá la misión de liderar la política exterior del próximo Gobierno.

El nombramiento fue dado a conocer a través de su cuenta en la red social ‘X’. En el mensaje, De la Espriella afirmó que el nuevo canciller contribuirá a que Colombia recupere su liderazgo en el escenario internacional y destacó que su objetivo será fortalecer la Cancillería, profesionalizar el servicio exterior y defender los intereses del país con una estrategia basada en la experiencia y el pragmatismo.

El mandatario electo describió a Omar Bula Escobar como un diplomático con una destacada trayectoria internacional, resaltando su participación en escenarios de conflicto, misiones humanitarias y procesos de representación de Colombia en diferentes regiones del mundo.

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El nuevo ministro cuenta con más de dos décadas de experiencia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde dirigió operaciones y programas de asistencia en países afectados por conflictos armados, entre ellos Sudán, Somalia e Irak.

Además de su carrera diplomática, Omar Bula Escobar es administrador de empresas, posee un MBA de EUNCET y ha realizado estudios de posgrado en negociación estratégica y administración corporativa en la Universidad de Harvard y la Universidad George Washington. También se ha desempeñado como conferencista, docente universitario y consultor en asuntos de política exterior.

En 2018 fue incluido por la firma británica Richtopia entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Asimismo, es autor de varios libros enfocados en el análisis de las relaciones internacionales y los cambios en el equilibrio del poder global durante el siglo XXI.

Con este anuncio, Abelardo de la Espriella continúa conformando el equipo que lo acompañará durante su mandato, mientras avanza la presentación de los funcionarios que integrarán su gabinete.

De la mano de un NUNCA, Colombia volverá a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo. He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro. Un verdadero NUNCA, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la… pic.twitter.com/07HU8h6xP9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 8, 2026

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