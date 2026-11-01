Compró ropa cómoda y tenis y llegó en bus a Maicao, frontera con Venezuela: ¿lo secuestraron?

Resumen: Cámaras de seguridad reconstruyeron el último recorrido de Jorge Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, reportado como desaparecido: compró ropa deportiva y tenis en Soledad y viajó en bus hasta Maicao, en la frontera con Venezuela. La Policía señala preliminarmente que habría salido por voluntad propia, mientras la senadora Patricia Caicedo habló de posible secuestro. El Distrito ofrece $50 millones de recompensa por información que permita localizarlo.

Compró ropa cómoda, un par de tenis, tomó un mototaxi y luego un bus intermunicipal hasta llegar a Maicao, municipio fronterizo con Venezuela. Ese fue el último recorrido que las cámaras de seguridad le reconstruyeron a Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, cuya familia lo reportó como desaparecido desde el pasado lunes 26 de octubre. Desde entonces, una pregunta se apoderó de la capital del Magdalena: ¿qué pasó con él?

El caso, que en un primer momento encendió las alarmas de las autoridades y de la opinión pública samaria, dio un giro inesperado cuando los investigadores lograron reconstruir, casi paso a paso, los movimientos del dirigente político ese día. Las imágenes conocidas en las últimas horas muestran a un hombre que, lejos de haber desaparecido de manera abrupta en Barranquilla, como se creyó al inicio, siguió una ruta que lo llevó hasta La Guajira.

El último viaje de Jorge Agudelo, paso a paso

De acuerdo con la información entregada por sus allegados, Agudelo Apreza salió de su vivienda, ubicada en el edificio Torre Panorama de Santa Marta, a las 5:45 de la mañana del lunes. Vestía una camisa de cuadros grises y rojos y un pantalón gris. Desde la portería del conjunto residencial abordó un taxi con destino a Barranquilla.

Hacia las 8:20 de la mañana se comunicó con su esposa por WhatsApp para informarle que estaba llegando a la capital del Atlántico. Cerca de las 10:00 a. m. volvieron a hablar y, durante esa conversación, le habría manifestado que estaba a punto de ingresar a una reunión. Fue el último contacto que su familia registró con él.

Sin embargo, las cámaras de seguridad siguieron contando la historia. Según la reconstrucción de las autoridades, Agudelo ingresó a las 12:38 del mediodía al centro comercial Nuestro Atlántico, en el municipio de Soledad, donde compró una camiseta deportiva y un par de tenis. A las 12:55 p. m. salió del establecimiento y abordó un mototaxi que lo llevó hasta la Terminal de Transportes de Barranquilla.

Ya en la terminal, cerca de la 1:30 de la tarde, los registros lo captaron comprando un tiquete y abordando el bus número 6685 de la empresa Expreso Brasilia, con destino al departamento de La Guajira. El vehículo inició su recorrido a las 2:00 p. m. y realizó paradas en Ciénaga, Santa Marta y Riohacha. A las 9:25 de la noche, los registros de seguridad confirmaron que el excandidato descendió del bus en Maicao. Ahí se pierde el rastro.

Versiones recogidas por medios de la costa señalan que después habría sido visto movilizándose en una motocicleta con rumbo a la zona fronteriza con Venezuela. Los Gaula de la Policía de Santa Marta y Barranquilla trabajan de manera conjunta para localizar al conductor de ese vehículo y establecer qué ocurrió después.

¿Lo secuestraron o salió por voluntad propia?

Sobre el caso pesan hoy dos hipótesis. La senadora Patricia Caicedo, en diálogo con La FM, señaló que las autoridades manejaban como principal hipótesis un posible secuestro, y solicitó a la Fiscalía activar o fortalecer el Mecanismo de Búsqueda Urgente.

Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, entregó una lectura distinta de los primeros elementos recopilados: «Podemos afirmar preliminarmente que el señor no se encuentra desaparecido, toda vez que por iniciativa propia el mismo señor tomó una ruta presuntamente hacia la frontera en la zona de Maicao», manifestó el oficial.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de que Agudelo Apreza haya cruzado hacia territorio venezolano, ni las autoridades han establecido un destino final de su viaje. La investigación continúa abierta.

Las demandas que aparecieron en medio de la búsqueda

Dentro de las indagaciones también se conoció que el excandidato registra dos demandas judiciales con mandamientos de pago que suman 900 millones de pesos: una por 400 millones y otra por 500 millones. Este elemento hace parte de la información recopilada por las autoridades, que buscan establecer si tiene alguna relación con su desplazamiento.

Recompensa de $50 millones y un llamado a que aclare su paradero

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita localizarlo. «Ante la desaparición del señor Jorge Agudelo Apreza, del Distrito ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a su localización», expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Entre tanto, el periodista samario Polo Díaz-Granados se pronunció en redes sociales y pidió que el propio Agudelo o su familia se pronuncien, teniendo en cuenta las revelaciones de la Policía de que habría salido voluntariamente del país y de que no se trataría de un secuestro extorsivo, como inicialmente se difundió. «Todos los que nos solidarizamos con su situación deseamos lo mejor para él y los suyos, pero también esperamos claridad y honestidad», afirmó el comunicador.

Agudelo Apreza fue candidato a la Alcaldía de Santa Marta en las elecciones de 2023 por el movimiento Fuerza Ciudadana y se ha desempeñado como funcionario del departamento del Magdalena. Mientras avanzan las labores de campo y el seguimiento a fuentes humanas, la pregunta sigue intacta: ¿dónde está Jorge Agudelo?

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