Recompensa de $50 millones: ¿dónde está Dylan Campaz, el joven desaparecido en Buenaventura?

Resumen: La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció hasta $50 millones por información que permita encontrar a Dylan Campaz Naboyán, desaparecido desde el 10 de octubre en el barrio La Unión de Vivienda de Buenaventura. El caso ya fue reclasificado como desaparición forzada y un fiscal especializado asumió la investigación. Las autoridades habilitaron la Línea Segura 321 394 7235 y la línea 165 del Gaula para reportes confidenciales.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció este viernes 31 de octubre una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información veraz que permita dar con el paradero de Dylan Campaz Naboyán, el joven que permanece desaparecido desde el pasado 10 de octubre en Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el océano Pacífico.

Dylan fue visto por última vez en el barrio La Unión de Vivienda, en Buenaventura, y desde ese día su familia vive una angustia que no da tregua. Han pasado ya tres semanas sin que se conozca una sola pista certera sobre su ubicación, por lo que las autoridades departamentales y distritales decidieron redoblar los esfuerzos y ofrecer la millonaria recompensa para motivar a la ciudadanía a romper el silencio.

«No vamos a descansar hasta encontrar a Dylan: su desaparición no puede quedar en la impunidad», afirmó la gobernadora Toro, quien además señaló que dio instrucciones para desplegar todas las capacidades institucionales y de seguridad en la búsqueda del joven. La mandataria departamental envió un mensaje de solidaridad a los familiares, a quienes aseguró que no están solos en este doloroso proceso.

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¿Qué se sabe del caso de Dylan Campaz?

La búsqueda del joven comenzó prácticamente de inmediato. Un día después del reporte de su desaparición, el 11 de octubre, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba Martínez, convocó una Mesa Extraordinaria de Seguridad, en la que se articuló el trabajo entre las dependencias distritales, el Gaula Militar y la Policía Nacional, con el objetivo de optimizar los operativos de búsqueda y localización en los diferentes sectores del distrito.

El caso dio un giro importante en los últimos días. En una reunión de seguimiento realizada el pasado 29 de octubre, las autoridades oficializaron que la desaparición de Dylan fue reclasificada formalmente como desaparición forzada, una figura que eleva el nivel de gravedad del caso y que implica la intervención directa de la Fiscalía General de la Nación.

De hecho, el ente acusador ya designó a un fiscal especializado para asumir la dirección de la investigación y profundizar en las indagaciones bajo estrictos protocolos judiciales. La decisión fue recibida con alivio por los familiares del joven, que exigen respuestas urgentes y temen que el paso del tiempo juegue en contra de la búsqueda.

Además, en la jornada del pasado 30 de octubre, unidades especializadas de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron hasta el barrio Caldas para verificar pistas e información recopilada en terreno. Durante ese procedimiento se hallaron unos restos óseos que encendieron las alarmas; sin embargo, tras los análisis técnicos correspondientes, se confirmó que correspondían a un animal y no a una persona, por lo que quedó descartado cualquier vínculo con Dylan Campaz.

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¿Cómo reportar información sobre Dylan Campaz?

La recompensa de hasta 50 millones de pesos no solo aplica para datos que permitan encontrar a Dylan, sino también para información que ayude a dar con el paradero de otras personas reportadas como desaparecidas recientemente en la zona, según lo anunció la propia gobernadora del Valle.

Quienes tengan cualquier información, por mínima que parezca, pueden suministrarla de manera confidencial a través de la Línea Segura 321 394 7235 o de la línea 165 del Gaula. Las autoridades garantizan la reserva de la identidad de quienes se acerquen a reportar y recuerdan que un solo dato puede ser determinante para encontrar al joven.

Entre tanto, la administración distrital de Buenaventura reiteró su compromiso de mantener un acompañamiento psicosocial permanente a la familia de Dylan, al tiempo que garantiza la articulación con los organismos competentes para esclarecer lo sucedido, siempre resguardando la reserva legal de la investigación en curso.

El caso ha sacudido a la comunidad del puerto, que una vez más clama por seguridad y por la protección de sus habitantes. Las voces institucionales han sido enfáticas en que no se escatimarán esfuerzos ni capacidades operativas: con el respaldo de la recompensa económica y el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio, el objetivo sigue siendo uno solo, hallar a Dylan Campaz con vida y demostrar que hechos de esta naturaleza no pueden quedar en la impunidad.