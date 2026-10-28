Resumen: Un ingeniero de 63 años fue secuestrado en Santa Marta tras caer en una falsa oferta laboral que lo citó a una zona rural. El Gaula lo rescató sano y salvo y nueve personas fueron detenidas.

Iba por una oferta laboral y terminó secuestrado en Aeromar: le pedían $50 millones a su familia

Una falsa oferta laboral habría sido la trampa que usaron para secuestrar al ingeniero civil Sergio Pablo Gutiérrez Mejía, de 63 años, en Santa Marta. El hombre fue citado a una zona rural con el cuento de una oportunidad de trabajo y terminó retenido en una vivienda del barrio Aeromar, mientras sus captores exigían $50 millones a su familia a cambio de liberarlo.

El caso se conoció este miércoles 28 de octubre de 2026. Tras un operativo de inteligencia, las autoridades lograron rescatarlo sano y salvo y dejaron siete adultos capturados y dos menores de edad aprehendidos, señalados de presuntamente hacer parte del grupo que lo tenía privado de la libertad.

¿Cómo fue la trampa de la falsa oferta laboral?

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los presuntos responsables contactaron al ingeniero con el ofrecimiento de una oferta laboral. Cuando llegó al lugar acordado, lo abordaron, le quitaron sus pertenencias y lo trasladaron contra su voluntad hasta la vivienda donde lo mantuvieron cautivo.

Durante el cautiverio, los presuntos secuestradores grabaron videos en los que intimidaban a la víctima con armas de fuego. El material fue enviado a sus familiares como prueba de supervivencia, mientras continuaban las exigencias económicas. Lo que pintaban como una oferta laboral era, al parecer, el gancho para atraerlo.

Fueron los familiares quienes acudieron a las autoridades tras recibir los intimidantes videos y las exigencias de dinero, una denuncia que activó de inmediato las labores de búsqueda, verificación e inteligencia para dar con el paradero del ingeniero.

Lea también: Angie Rodríguez sacaría nombres: defensa alista denuncia por presuntos contratos por favores sexuales

¿Quién es la víctima y cómo la encontraron?

El ingeniero Gutiérrez Mejía fue citado inicialmente a una zona rural de la capital del Magdalena. Las primeras indagaciones apuntaron hacia el corregimiento de Bonda, pero los investigadores establecieron después que el hombre se encontraba en una vivienda del barrio Aeromar. Allí se ejecutó el procedimiento que permitió ponerlo a salvo.

En el operativo participaron el Gaula de la Policía, el Ejército, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Fiscalía. Además de las nueve personas detenidas, las autoridades reportaron la incautación de un arma de fuego calibre 9 milímetros, seis cartuchos, tres armas cortopunzantes y dos pistolas traumáticas.

Los siete adultos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder presuntamente por los delitos de secuestro y extorsión, mientras que los dos menores de edad fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Lea también: Fatal accidente en la Av. Caracas: choque de dos motos y una bicicleta sacudió el sur de Bogotá

Presidente y alcalde rechazaron el secuestro

Tras conocerse el resultado del operativo, el presidente Abelardo De La Espriella afirmó: “El secuestro y la extorsión tendrán todo el peso de la ley en mi gobierno”. El mandatario también reiteró su compromiso con la protección de la vida y la libertad de los ciudadanos.

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, celebró la liberación y destacó la labor de los organismos de seguridad. “¡La vida y la libertad son sagradas!”, expresó el mandatario distrital, quien pidió que los responsables respondan ante la justicia.

El hecho vuelve a encender las alarmas sobre la modalidad de las falsas ofertas de trabajo usadas como cebo para atraer a las víctimas a lugares apartados. Las autoridades invitan a la ciudadanía a verificar la procedencia de toda oferta laboral y a desconfiar de ofrecimientos que lleguen por contactos desconocidos.

Mientras el caso avanza en la instancia judicial, las autoridades mantienen el llamado a denunciar cualquier situación relacionada con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula. La investigación deberá establecer la participación individual de los detenidos y determinar si existen otros involucrados en la operación criminal. Por ahora, los detenidos esperan que un juez defina su situación jurídica.