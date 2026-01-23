Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Con la llegada de la fotodetección, Envigado busca alinearse con los estándares de control de sus municipios vecinos, Sabaneta y Medellín, cerrando el "vacío" de vigilancia que muchos conductores aprovechaban

¡Es oficial! Envigado instalará fotomultas en Las Palmas y la Regional para frenar la accidentalidad

Minuto30.com .- El municipio de Envigado ha dado un giro radical en su política de movilidad. La administración municipal confirmó que ha solicitado formalmente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) el permiso para instalar cámaras de fotodetección (fotomultas) en dos de los corredores más críticos del departamento: la Vía Las Palmas y la Autopista Regional.

La decisión, que se venía gestando desde finales del año pasado, se fundamenta en una cifra alarmante: durante el 2025, el 80% de las víctimas mortales por accidentes de tránsito en Envigado perdieron la vida precisamente en estos dos sectores.

Los puntos clave de la medida

Aunque la ubicación exacta de las cámaras está bajo estudio técnico, las autoridades adelantaron los siguientes detalles:

Zonas de cobertura: Jurisdicción de Envigado en la Variante Las Palmas y la Avenida Regional.

Estado del proyecto: Actualmente se evalúa el número de dispositivos y los puntos con mayor índice de siniestralidad.

Anuncio oficial: En el mes de febrero se realizará una rueda de prensa para informar a la ciudadanía los puntos exactos y la cantidad de cámaras que entrarán en operación.

Alianza regional para “salvar vidas”

La Secretaría de Movilidad de Envigado enfatizó que no se trata de una medida aislada, sino de un trabajo conjunto bajo la premisa de la seguridad vial regional. En este proyecto participan:

Concesión Túnel de Oriente: Para coordinar el flujo hacia el Altiplano.

Secretarías de Movilidad de Medellín y Rionegro: Con el fin de unificar controles en los extremos de las vías.

Campañas de prevención: Además de las multas, se activarán estrategias de control y pedagogía para reducir el exceso de velocidad y las imprudencias.

El 80% de la tragedia en dos vías

El argumento central de la Alcaldía es la protección de la vida. “El 80% de las víctimas el año pasado fueron en estas dos zonas”, señalaron las autoridades, vinculando estos fallecimientos a comportamientos peligrosos como el exceso de velocidad y las maniobras arriesgadas en horas de la noche.

Con la llegada de la fotodetección, Envigado busca alinearse con los estándares de control de sus municipios vecinos, Sabaneta y Medellín, cerrando el “vacío” de vigilancia que muchos conductores aprovechaban para infringir las normas de tránsito al cruzar la frontera municipal.

Aquí más Noticias de Envigado