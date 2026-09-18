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    ¡Pilas en Las Palmas! Envigado ya inició la instalación de las nuevas cámaras fotomultas

    ¡Atención conductores! Envigado ya está instalando las 5 nuevas fotomultas en Las Palmas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pilas en Las Palmas! Envigado ya inició la instalación de las nuevas cámaras fotomultas
    Foto de cortesía.
    ¡Pilas en Las Palmas! Envigado ya inició la instalación de las nuevas cámaras fotomultas

    Resumen: Envigado ya instala 5 nuevas cámaras de fotodetección en la vía Las Palmas. Estarán en El Zarzal, Alto de Palmas, Prado Largo, Bramasole y Pantanillo. Detectarán velocidad, Soat y tecnomecánica. Rompe 20 años sin fotomultas.

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    La Alcaldía de Envigado confirmó que ya inició la instalación de las cinco nuevas cámaras de fotodetección previstas para la vía Las Palmas, en jurisdicción de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

    Los dispositivos hacen parte de la estrategia con la que el municipio busca reforzar el control de velocidad y otras infracciones en uno de los corredores donde las autoridades han identificado altos niveles de accidentalidad.

    Uno de los primeros equipos de esta nueva fase ya comenzó a ser instalado en el corredor que conduce hacia la variante al aeropuerto, lo que permitió a los conductores advertir la presencia de las nuevas fotomultas.

    Estos son los cinco puntos donde estarán las cámaras:

    • Kilómetro 13+380, sector El Zarzal
    • Kilómetro 16+043, sector Alto de Palmas
    • Kilómetro 13+126, en la variante al aeropuerto, sector Prado Largo
    • Kilómetro 9+500, cerca de la urbanización Bramasole
    • Kilómetro 7+028, en inmediaciones de la tienda D1 de Pantanillo

    La función principal será el control por exceso de velocidad, aunque también podrán detectar la circulación sin Soat vigente y la falta de revisión técnico-mecánica.

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    Aunque las nuevas instalaciones en Las Palmas son las que ahora llaman la atención, Envigado ya había puesto en marcha otros dispositivos. En junio de 2026 comenzaron a operar dos cámaras en la avenida Regional, a la altura de Sofasa-Renault y Viva Envigado. Durante el primer mes tuvieron fase pedagógica.

    La decisión se sustenta en la accidentalidad. Entre 2018 y 2025, los corredores de Las Palmas y la avenida Regional acumularon 97 personas fallecidas. Solo en Las Palmas, en jurisdicción de Envigado, se reportaron 1.054 siniestros viales en ese periodo, con 38 muertos y 1.441 lesionados.

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