Colombianos en España: Cancillería entrega balance tras la tragedia de trenes en Toledo

Resumen: La Cancillería informó que, con corte a las 7:00 a. m. del 29 de octubre, no se reportaban colombianos fallecidos ni heridos por el choque de trenes en Toledo, España. El Consulado en Madrid mantiene el seguimiento para identificar posibles afectados y brindar asistencia consular.

No se reportan colombianos fallecidos ni heridos por el accidente ferroviario que enluta a España. Ese es el balance que entregó la Cancillería con corte a las 7:00 de la mañana, hora de Colombia, de este jueves 29 de octubre, mientras el Consulado General Central de Colombia en Madrid mantiene el seguimiento a la emergencia.

El pronunciamiento se conoce un día después del choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, al sur de Madrid. La tragedia movilizó a los equipos de rescate y generó preocupación entre los familiares de los viajeros, incluidos los colombianos que viven en España o tienen allegados en ese país.

La información divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores está referida a un corte específico. Por tanto, el reporte consular describe lo que se conocía a esa hora sobre los connacionales y no equivale a un cierre de la atención de la emergencia, que continúa bajo seguimiento.

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Consulado en Madrid activó el seguimiento al accidente de trenes

Según explicó la Cancillería, el Consulado General Central de Colombia en Madrid, encabezado por la cónsul Paulina Estrada, activó el seguimiento desde que se conoció el accidente. El objetivo es identificar a posibles colombianos afectados y brindar la asistencia consular que sea necesaria.

“Con corte a las 7:00 a. m. (hora de Colombia) de hoy, 29 de octubre, no se reportan ciudadanos colombianos fallecidos ni heridos”, señaló la entidad. La precisión resulta importante para quienes buscan noticias sobre familiares o conocidos que pudieran haber viajado en los servicios ferroviarios involucrados.

En el mismo mensaje, el Ministerio indicó que, por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, el Gobierno sigue atento a la situación. También expresó solidaridad con el pueblo español ante una emergencia que ha dejado numerosas víctimas y mantiene concentrados los esfuerzos de las autoridades en la atención de los afectados.

Un canal para aportar información sobre posibles afectados

La cónsul pidió a quienes tengan información sobre algún colombiano, familiar, amigo o conocido que posiblemente haya resultado afectado por la tragedia comunicarse con la representación consular. Para ese fin, indicó el correo electrónico cmadrid@cancilleria.gov.co, a través del cual se puede poner el caso en conocimiento del consulado.

La solicitud busca reunir información que permita orientar la asistencia a los connacionales que la requieran. El seguimiento anunciado por la Cancillería se concentra precisamente en establecer si hay colombianos entre las personas afectadas, mientras las autoridades españolas continúan las labores relacionadas con el siniestro y la identificación de las víctimas.

La tragedia ferroviaria ocurrió en Toledo

El accidente se registró el miércoles 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo, en el corredor ferroviario que comunica Madrid con Sevilla. En el choque estuvieron involucrados un tren de Iryo que se encontraba detenido y un convoy de Renfe que lo impactó por detrás, de acuerdo con los reportes conocidos sobre la emergencia.

El balance de fallecidos ha cambiado desde las primeras horas del siniestro. Este jueves, los reportes que recogen información del Gobierno español situaban la cifra en 69 personas muertas. Ese dato corresponde al conjunto de víctimas del accidente y debe distinguirse del balance sobre ciudadanos colombianos que entregó la Cancillería.

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Por ahora, la información consular para Colombia permanece ligada al corte de las 7:00 de la mañana de este jueves: no había reportes de connacionales muertos o heridos. La representación en Madrid sigue atenta a los datos que permitan determinar si algún colombiano necesita asistencia por esta tragedia.