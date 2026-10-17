Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella rechazó el atentado contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez y ordenó a la Policía capturar a los responsables.

‘No quedará impune’: De La Espriella va tras responsables del atentado al exalcalde de Jamundí

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó este sábado 17 de octubre el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exconcejal y exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca, y lamentó el asesinato de su escolta, Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En un mensaje en su cuenta de X, el jefe de Estado se solidarizó con el exmandatario y con la familia del escolta, y reiteró el compromiso del Gobierno con la seguridad de los líderes políticos y territoriales del país.

«Rechazo con contundencia el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exconcejal de Jamundí y alcalde de ese municipio entre 2020 y 2023. Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP», escribió el presidente.

Ante la gravedad del hecho, el mandatario ordenó a la Policía Nacional desplegar de inmediato todas sus capacidades operativas, de investigación criminal y de inteligencia en la zona. El objetivo, según explicó, es ubicar, capturar y judicializar a los responsables, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

«He ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. Este crimen no quedará impune», aseguró.

El presidente también envió un mensaje a la ciudadanía: «En la Patria Milagro protegeremos a todos los colombianos».

Así ocurrió el atentado en Jamundí

El ataque ocurrió en la noche del pasado viernes 16 de octubre, en un establecimiento comercial de la familia de Ramírez, ubicado en el barrio La Esmeralda, en Jamundí.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon contra el esquema de seguridad del exalcalde.

En medio del ataque, el escolta Felipe López Gutiérrez recibió tres impactos de bala. Fue trasladado de urgencia al Hospital Piloto de Jamundí, pero murió por la gravedad de las heridas.

Ramírez, en cambio, salió ileso. Horas después publicó un video en el que agradeció a su escolta y describió lo vivido como «la noche más dura, dolorosa y confrontadora» de su vida.

«Estoy vivo de milagro. Dios es generoso y también a una persona que dio su vida por mí», afirmó el exmandatario en su mensaje.

Tras el atentado, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables materiales e intelectuales.

La gobernadora Dilian Francisca Toro también pidió a la Fiscalía y a la Sijín de la Policía conformar un equipo especializado para investigar el crimen.

A esa recompensa se suma la ofrecida por la Alcaldía de Jamundí, de hasta 50 millones de pesos, con lo que el total por información sobre los responsables llega a 150 millones de pesos.

El pronunciamiento de De La Espriella se suma al de otras autoridades nacionales, regionales y locales que rechazaron el ataque y pidieron resultados rápidos en la investigación.

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Con la orden de De La Espriella, la Policía y la Fiscalía deberán intensificar las labores en la zona para dar con los dos hombres que dispararon y establecer quién estaría detrás del atentado.

Ramírez fue alcalde de Jamundí entre 2020 y 2023 y antes fue concejal del mismo municipio. Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre posibles capturas ni sobre las hipótesis que manejan sobre el móvil del ataque contra el exalcalde.

Mientras tanto, el país lamenta la muerte de Felipe López Gutiérrez, el escolta que, según el propio Ramírez, dio su vida por protegerlo.

Rechazo con contundencia el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exconcejal de Jamundí y alcalde de ese municipio entre 2020 y 2023. Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP. Mi solidaridad con el exalcalde y con la familia del escolta asesinado. He ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. Este crimen no quedará impune. En la Patria Milagro protegeremos a todos los colombianos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 17, 2026

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