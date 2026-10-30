Resumen: El economista samario Juvenal Infante se posesionó como nuevo embajador de Colombia ante China en un acto en el Palacio de San Carlos. Nombrado por el decreto 1616 de 2026, Infante es uno de los artífices de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Pekín, establecidas en 1980. Además, el presidente De La Espriella anunció una convocatoria interna para que funcionarios de carrera diplomática ocupen las embajadas en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam.

Colombia ya tiene embajador en China: el samario que le abrió las puertas a Pekín en 1980

El economista samario Juvenal Infante se posesionó el 30 de octubre como el nuevo embajador de Colombia ante China. El acto se realizó en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, bajo el liderazgo de la vicecanciller Adela Maestre.

Infante fue nombrado mediante el decreto 1616 de 2026 y llega a una de las plazas diplomáticas más estratégicas del Gobierno de Abelardo De La Espriella, por el peso que tiene China en el comercio exterior colombiano.

¿Quién es Juvenal Infante, el nuevo embajador de Colombia en China?

Infante es economista, especialista y magíster en Comercio Internacional. Aunque no hace parte de la carrera diplomática, su vida profesional ha estado ligada a las relaciones exteriores, en especial con Asia.

Fue primer secretario de la Cancillería entre 1975 y 1979 y trabajó en el Ministerio de Industria y Comercio durante los gobiernos de Julio César Turbay y Belisario Betancur. Además, integró la comisión asesora de la Presidencia para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y China y presidió la primera comisión oficial colombiana que visitó ese país.

Por eso se le reconoce como uno de los artífices del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Pekín en 1980. A lo largo de su carrera ha viajado más de 40 veces al gigante asiático.

En la academia dirigió el Centro de Estudios Asia-Pacífico y el Programa de Misiones a China de la Universidad Sergio Arboleda, donde también se desempeñaba como asesor de la rectoría. Desde esos espacios promovió intercambios académicos y el conocimiento de las dinámicas económicas, comerciales, culturales y científicas de la región.

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Embajadas que serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática

Durante su intervención, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que cinco embajadas de Colombia serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática, que serán seleccionados mediante una convocatoria interna. Se trata de las misiones en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam.

La convocatoria se abre el 30 de octubre y se cierra el 3 de noviembre. Después, un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica evaluará las hojas de vida el 4 y el 5 de noviembre, y el 6 de noviembre los cinco perfiles seleccionados serán presentados al presidente con sus antecedentes y soportes.

«He ordenado dejar de lado el listado inicialmente propuesto y adelantar un proceso que permita verificar objetivamente las capacidades, la experiencia y las condiciones de los aspirantes», aseguró el jefe de Estado.

El mandatario también informó que su Gobierno adelanta los trámites para nombrar en propiedad a los embajadores de Colombia en Alemania y Canadá. En ambos casos, las designaciones recaerán en funcionarios de carrera diplomática que trabajan actualmente en esas misiones.

La hoja de vida de Infante fue publicada por la Presidencia en la página de aspirantes el 22 de octubre, como parte del trámite de publicidad previo al nombramiento. Con él, el Gobierno de De La Espriella sigue conformando su equipo diplomático: en las últimas semanas se han confirmado representantes en países como Venezuela, España, Francia y México, entre otros.

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China, un mercado clave para Colombia

La designación del embajador en Pekín tiene una relevancia especial para el sector agropecuario: China se convirtió en el principal comprador de carne bovina colombiana. Según el balance de Fedegán con datos del Dane, en 2025 Colombia exportó 18.770 toneladas de carne a ese país por US$91,7 millones, y en el primer semestre de 2026 ese destino concentró el 83 % de la res exportada.

El acceso a ese mercado se abrió en 2023, cuando se concretó el protocolo sanitario para exportar carne bovina colombiana a China. Sostenerlo y ampliarlo exige cumplir estándares de inocuidad y avanzar en la habilitación de más plantas de beneficio, una tarea en la que la nueva embajada cumplirá un papel central.