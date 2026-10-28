Resumen: Policía retuvo en Medellín, con notificación roja, a una colombiana requerida por Suecia por extorsión agravada. Habría hecho parte de una red que enviaba correos falsos a nombre de la Policía sueca para exigir dinero. Quedó a disposición de la Fiscalía mientras Suecia formaliza la solicitud de extradición.

¡Cayó en Medellín! Colombiana buscada por Suecia habría extorsionado con falsos correos de la Policía sueca

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), retuvo en Medellín, mediante notificación roja, a una ciudadana colombiana que es requerida por las autoridades judiciales de Suecia por el delito de extorsión agravada.

Foto: Cortesía

Según las investigaciones adelantadas en coordinación con autoridades europeas, la mujer estaría presuntamente vinculada a una organización criminal con injerencia en el municipio sueco de Östersund. La estructura se habría dedicado a suplantar a la Policía de ese país mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos que aparentaban provenir de esa institución.

El método: miedo y transferencias

Con ese engaño, la red habría intimidado a sus víctimas con supuestas penas de prisión, elevadas multas y hasta con la pérdida de la custodia de sus hijos. Para evitar que esas falsas medidas se hicieran efectivas, les exigían transferencias bancarias que oscilaban entre las 85.000 y las 90.000 coronas suecas, es decir, unos 34 o 36 millones de pesos colombianos por cada víctima.

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De acuerdo con el reporte, labores de verificación e inteligencia permitieron establecer que la mujer había vivido durante 23 años en Suecia, país al que había llegado siendo niña y donde logró formarse y ejercer profesionalmente. Tras su regreso a Colombia, residía en el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde mantenía una actividad laboral hasta el momento en que fue ubicada.

¿Qué significa una notificación roja?

Una notificación roja de Interpol es una alerta internacional que pide a los países miembros ubicar y detener de manera provisional a una persona, a la espera de que se formalice su extradición u otra acción legal similar. No es una orden de arresto internacional ni una condena: es una solicitud de cooperación entre policías.

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Por eso, hasta el momento no hay una sentencia en su contra y las acusaciones que pesan sobre ella son las señaladas por las autoridades suecas, que deberán demostrarse en un proceso judicial. Como en cualquier caso, la mujer goza de la presunción de inocencia.

Qué sigue para la mujer retenida

La ciudadana fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que las autoridades diplomáticas y judiciales del Reino de Suecia formalicen la solicitud de extradición.

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En Colombia, el trámite de extradición pasa por la Fiscalía y por la Corte Suprema de Justicia, que emite un concepto sobre si se cumplen los requisitos legales, y la decisión final corresponde al Gobierno nacional. Mientras eso ocurre, la mujer permanecerá bajo custodia a disposición de la justicia colombiana, y su situación jurídica se definirá una vez Suecia presente formalmente los documentos que sustentan su solicitud, dentro de los plazos previstos por la ley.

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Con este resultado, la Policía Nacional ratificó su compromiso en la lucha contra el delito transnacional y el fortalecimiento de la cooperación policial internacional, con el fin de evitar que el territorio colombiano sea utilizado como refugio por personas requeridas por la justicia de otros países.

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Interpol agrupa a 196 países miembros, que intercambian información y atienden solicitudes de ubicación y captura de personas requeridas por la justicia de otra nación. En Colombia, esa labor la cumple la Policía Nacional cuando llega una alerta de este tipo.

Ante mensajes como los que habrían usado los integrantes de esta red, la recomendación general es no responder, no hacer transferencias y verificar directamente con la entidad que supuestamente escribe, usando canales oficiales y no los datos que aparecen en el correo sospechoso.

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