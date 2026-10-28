¡Grave denuncia! Gregorio Eljach revela amenazas contra él, su familia y su equipo

Resumen: Gregorio Eljach reveló amenazas contra él, su familia y su equipo, que lo alejaron cerca de un mes de la sede central. Anunció medidas de seguridad y aludió a una posible relación con personas de la entidad, sin conclusiones definitivas ni responsables identificados.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reveló este miércoles 28 de octubre que recibió amenazas que comprometieron su seguridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo. La situación, según explicó durante una intervención pública, lo mantuvo alrededor de un mes sin acudir al edificio central de la Procuraduría.

El jefe del Ministerio Público aseguró que ya se están adoptando medidas para enfrentar el riesgo. Su declaración también incluyó una advertencia sobre la posible relación de personas que trabajan en la entidad con lo ocurrido, aunque dejó claro que todavía no existen conclusiones definitivas. No identificó a presuntos responsables.

Foto: Redes Sociales

Gregorio Eljach contó por qué dejó de ir a la sede

El procurador se refirió a las intimidaciones al regresar a las instalaciones del organismo. «Me siento un poco raro regresando acá. Ya va un mes que no venía a este edificio. Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece», manifestó durante su intervención.

Sus palabras dieron cuenta de que las amenazas tuvieron efectos en su presencia habitual en la sede central. Sin embargo, no anunció una suspensión de las funciones de la Procuraduría ni detalló las condiciones en las que desarrolló sus actividades durante ese periodo. Lo que expuso fue la preocupación por su integridad y la de su entorno.

«Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo. Creo que algunos ya tienen idea a qué me refiero», expresó Eljach. En ese pronunciamiento no precisó en qué consisten las medidas de protección ni entregó detalles operativos sobre su esquema de seguridad.

La advertencia sobre personas de la entidad

Otro de los puntos de su declaración fue la posibilidad de que el riesgo tenga relación con personas vinculadas a la Procuraduría. El funcionario enmarcó esa afirmación en la ausencia de conclusiones definitivas, por lo que sus palabras no equivalen a una identificación de responsables ni a una determinación judicial sobre lo sucedido.

«Está muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que, sin tener conclusiones definitivas, involucran gente que trabaja acá», afirmó. La revelación dejó abiertas preguntas sobre el origen de las amenazas y sobre las circunstancias que llevaron al procurador a mantenerse alejado del edificio por cerca de un mes.

Hasta lo expuesto en esa intervención, Eljach no dio nombres, cargos ni detalles que permitan individualizar a las personas a las que aludió. Tampoco explicó el contenido de los mensajes intimidatorios. Por ello, la eventual participación de personal de la institución debe mantenerse como una advertencia del procurador, no como un hecho establecido.

La declaración se produjo durante un panel sobre mérito

El pronunciamiento se conoció durante la instalación del panel de expertos «La Procuraduría y el fortalecimiento del mérito en el empleo público: retos y oportunidades para su transparencia», realizado en Bogotá. El encuentro estaba dedicado a discutir asuntos relacionados con la meritocracia, la transparencia y las condiciones del empleo en el Estado.

En ese espacio, Eljach también se refirió a la necesidad de combatir el clientelismo e impulsar los concursos de méritos para la selección de funcionarios. Ese fue el escenario en el que hizo pública la situación de seguridad que enfrenta, sin presentar una conclusión sobre quién estaría detrás de las intimidaciones.

Por ahora, el procurador sostiene que se están tomando medidas frente al peligro que describió como grave. Su mensaje abarcó tanto su protección personal como la de su familia y sus colaboradores, mientras siguen sin conocerse, en lo anunciado públicamente, los detalles sobre el origen y los responsables de las amenazas.

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El CNE rechazó las amenazas

El Consejo Nacional Electoral rechazó categóricamente las amenazas denunciadas por el procurador y su familia. En su pronunciamiento de este 28 de octubre, el organismo también expresó solidaridad con el registrador nacional, Hernán Penagos. El CNE sostuvo que la defensa de la democracia exige respeto por la vida, las instituciones y el ejercicio libre de sus funciones, y señaló que las amenazas no pueden silenciarlas.